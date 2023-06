Birajte gaf lipnja: Konkuriraju Vice Batarelo, Dinko Čutura, Dario Kordić i Tomislav Karamarko

Za gaf mjeseca svibnja izabrali ste Ivana Pernara koji je ismijan na sudu u Zambiji gdje je suđeno Hrvatima koji su posvojili djecu iz DR Konga i koji su, unatoč Pernarovom svjedočenju protiv njih, oslobođeni. Za gaf mjeseca lipnja konkuriraju predsjednik udruge Vigilare John Vice Batarelo, ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva Dinko Čutura, osuđeni ratni zločinac Dario Kordić i bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko.

1. Batarelo osuđen zbog nezakonitih prosvjeda protiv COVID-19 mjera (4.6.2023.)

Johna Vicu Batarela, predsjednika udruge Vigilare i aktivista Andriju Klarića sud u Svetom Ivanu Zelini proglasio je krivima zbog nezakonitog organiziranja prosvjeda protiv Covid-19 mjera u studenom 2021. Njih dvojicu su zbog prosvjeda policija prijavila početkom prosinca. Radi se o nepravomoćnoj presudi na koju i Batarelo i Klarić imaju pravo uložiti žalbe. Prvostupanjskom presudom obojica su osuđeni zbog kršenja Zakona o javnom okupljanju.

- S krunicom i svijećama borio sam se protiv odluka za koje sam smatrao da bez pravne i znanstvene podloge ugnjetavaju sve građane Republike Hrvatske, ali i mene samog. Smatram da je moje temeljno pravo u demokratskom društvu javno i mirno izražavati nezadovoljstvo odlukama javne vlasti. Bilo kakvo kažnjavanje zbog toga predstavlja represiju i zakidanje temeljnih prava zajamčenih Ustavom i Europskom konvencijom o ljudskim pravima - objašnjavao je Batarelo svoje stavove na sudu. Dodao je, kako je Telegram prenio, kako nepoštivanje epidemioloških mjera zbog kojeg ga je prijavila policija ionako na otvorenom prostoru nije imalo smisla.

- Danas je već opće poznato da maske za lice nemaju nikakvu učinkovitost u sprečavanju širenja Covida-19, osobito Delta varijante koja je bila aktualna u studenom 2021. godine. Čestice virusa su toliko manje da kroz masku prolaze kao da je i nema. Osim toga, nigdje nije dokazano da na otvorenom prostoru upravo razmak od jednog i pol metara čini razliku u širenju virusa - nastavio je Batarelo.

Sud njegovu obranu, međutim, nije prihvatio. Kao ključni dokaz uzeli su policijsku snimku prosvjeda na kojoj je vidljivo da su i Batarelo i Klarić bili među prosvjednicima. Klarić im se obraćao putem megafona, dok ih je Batarelo organizirao u prosvjednu šetnju. Nakon nje pozvao ih je da se okupe i idući dan, te nastave s prosvjedom.

2. Nije ništa naučio: Direktor Hrvatskog državnog arhiva opet novčano kažnjen (11.6.2023.)

Ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva Dinko Čutura nije podnio imovinsku karticu od 2020. godine. Na posljednjoj sjednici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa utvrđeno je da je Čutura povrijedio Zakon o sprječavanju sukoba interesa jer nije po pisanom nalogu Povjerenstva podnio izvješće o imovinskom stanju povodom ponovnog imenovanja na dužnost ravnatelja Hrvatskog držanog arhiva.Stoga je HDZ-ovom doktoru znanosti Čuturi izrečena sankcija u iznosu 1990,84 eura na tri rate.

- Nisam stavio, stavit ću. Nek' me kazne, nemam što drugo za reći - kazao je za danas.hr Čutura.

Da stvar oko Čuturinog ispunjavanje imovinske kartice bude još gora ovo mu ovo nije prvi put da plaća kaznu Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa. Naime, 2018. godine kaznili su ga s osam tisuća kuna jer je propustio u propisanom roku dostaviti imovinsku karticu. Istodobno je primao naknadu za članstvo u Upravnom odboru udruge Autoklub Siget, koju nije smio primati.

Čutura ni tad to nije baš uzdrmalo i nije naučio ništa iz prethodnog slučaja jer me se isto dogodilo Isto mu se dogodilo i 2021. godine. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ga je tada kaznilo s novčanom kaznom u iznosu od 4000 kuna zbog neusklađenosti primanja u imovinskoj kartici, s obzirom na to da nije naveo primitak honorara u iznosu nešto većem od 110.000 kuna.

3. Dario Kordić kaže da bi sve ponovio za što je bio osuđen (18.6.2023.)

Na snimci koju je objavio N1 BiH osuđeni ratni zločinac Dario Kordić prepričava u brojnom društvu i u opuštenoj atmosferi kako ga je prijatelj sa sjevera Hrvatske, uz pojašnjenje da misli na ‘našu, integralnu Hrvatsku‘, pitao je li vrijedilo to što je bio u zatvoru. Na to je haaški osuđenik dao skandalozan odgovor.

- Rekao sam, sve bih ponovio, ni sekunde ne bih zamijenio. Svaka sekunda je vrijedila - kaže Kordić na snimci, dok ljudi okupljeni oko njega pjevaju pjesmu ‘Vrijedilo je‘ Miroslava Škore.

Zbog političke odgovornosti koju je imao u vrijeme pokolja u Ahmićima i bošnjačko-hrvatskog sukoba u središnjoj Bosni, Kordić je osuđen na 25 godina zatvora zbog kršenja zakona ili običaja ratovanja, teških kršenja Ženevskih konvencija, te progona na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, ubojstava, nehumanih djela te zatvaranja kao djela zločina protiv čovječnosti. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini se oglasila nakon što se pojavila ta snimka kazavši među ostalim kako je njegova izjava sramna, te da pokazuje nedostatak empatije. Hrvatsko narodno vijeće u BiH reagiralo je pozivom političkom vrhu Hrvata u BiH da se hitno oglase i ograde od Kordića i njegovih izjava.

- Stidimo se. Užasnuti smo i pogođeni izjavom haškog osuđenika za ratne zločine Darija Kordića koji, kako se na snimku objavljenom u javnosti vidi, okružen simpatizerima, poručuje da ne žali zatvora te da bi sve ponovio. Podsjećamo, radi se o osuđeniku za teške zločine poput onog koji se dogodio u Ahmićima 1993. godine kada je u masakru ubijeno 116 Bošnjaka- objavili su.

4. Tomislav Karamarko ne priznaje da je Hrvatska nastala na antifašizmu (25.6.2023.)

Bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko nikako da shvati da nije bilo antifašističke borbe ne bi bilo ni današnje Hrvatske. Što je navedeno i u Ustavu RH. Karamarko je tako na Dan antifašističke borbe objavio na društvenim mrežama objavu kojoj navodi da je “mislio izignorirati dan tzv. antifašističke borbe kojim se obilježava nepostojeći, lažni, izmišljeni ustanak satrapovih šumara na njihovom radnom mjestu u šumi Brezovica kraj Siska, kad…Evo njega! Glavom i bradom – Franjo Habulin, vođa endemske zbrda-zdola skupine, sklone halucinacijama. I reče prosvjetitelj, urbi et orbi na 'udarnim' vijestima dičnog HRT-a jednu od onih, njima spasonosnih formulacija kako je suvremena hrvatska država nastala i na antifašizmu. Naravno tu olinjalu frazetinu, nakon propasti drage im Juge, prikrpali su novoj Hrvatskoj. Očito uspjeli pokušaj da izvuku svoje guzičetine i nešto malo obraza u novim povijesnim okolnostima. Zadesila ih neovisna Hrvatska, bez lustracije i zabludama o pomirbi. Snašli su se… - objavio je Karamarko koji sva sreća nema više baš nikakav utjecaj u hrvatskoj politici. I nadamo se da će tako i ostati. Još je napisao i da prosvjetitelj (Habulin op.a.) nikako da izusti da je suvremena hrvatska država nastala i na antikomunizmu.

- Ova država utemeljena je na vrijednostima Domovinskog rata i protivljenju svakom totalitarizmu ( fašističkom i komunističkom). Uostalom naš narod bio je žrtva tih zločinačkih, sestrinskih ideologija. Pa nisu li Hitler i Staljin bili u 'legalnom braku' od 23.kolovoza 1939. do 22.lipnja 1941.? Doista smo država apsurda. Jedini u Europskoj uniji dopuštamo divljanje propale, zločinačke ideologije i njezinih mitova. Što radi Vlada? Dijeli pozivnice za bauljanje po šumi Brezovica - naveo je Karamarko.

