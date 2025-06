BiH: Pristalice oporbe sukobili se s policijom RS tijekom privođenja čelnika SDS-a

Članovi i dužnosnici Srpske demokratske stranke (SDS) koja predvodi oporbeni blok u Republici Srpskoj u ponedjeljak navečer sukobili su se s pripadnicima entitetske policije tijekom njihova pokušaja da uhite čelnika SDS-a Milana Miličevića. Pripadnici MUP-a RS upali su u Miličevićevu obiteljsku kuću u Tesliću, mjestu gdje je on načelnik, uz tvrdnju kako je umiješan u korupciju. Nakon što su satima pretraživali kuću a Miličevića tamo držali zatočenog eskaliralo je nezadovoljstvo pristalica SDS-a koji su se počeli naguravati s policijom. Ubrzo nakon toga pred kućom oporbenog čelnika pojavili su se i pripadnici posebne policije s opremom za razbijanje demonstracija nasrnuvši na prosvjednike među kojima su bili i zastupnici SDS-a u parlamentima BiH i RS te gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović kojega su navodno i najviše udarali.

"Kad smo ušli u vrt kuće počeli su nas mlatiti. Gurnuli su me, bila sam uz Petrovića a njega su baš istukli", kazala je Aleksandra Pandurević, članica predsjedništva SDS-a. Iz MUP-a RS i entitetskog tužiteljstva objavili su kako su tijekom pretrage Miličevićeve kuće pronašli veću količinu gotovog novca i to smatraju dokazom da je on bio umiješan u korupciju. Navodno je pronađeno novca u protuvrijednosti od oko 400 tisuća konvertibilnih maraka odnosno oko 200 tisuća eura.

Miličević kao i dva zastupnika u skupštini općine Teslić pod istragom su zbog sumnje da su uz podmićivanje organizirali uspostavu nove vladajuće većine u općinskoj skupštini pa je tako bez vlasti tamo ostao Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika. Predsjednik Glavnog odbora SDS-a Jovica Radulović izjavio je kako je cijeli slučaj namješten odnosno kako je u pozadini nastojanje Dodikovog režima da se obračuna s oporbom. "Nama je potpuno jasno zašto se to dešava. Režimu smeta istina", kazao je Radulović.