Beč 19. svibnja sve 'otključava', od ugostiteljstva i hotela do kulture i sporta

19. svibnja u Beču ćemo ponovno otvoriti kulturne objekte, što mi posebno leži na srcu, ponovno otvaramo i sportske mogućnosti po odgovarajućim saveznim propisima, te isto tako i hotele i ugostiteljstvo“, rekli su na konferenciji za medije u četvrtak u Beču bečki gradonačelnik Michael Ludwig i njegov zamjenik Christoph Wiederkehr, nakon savjetovanja s medicinskim i ostalim stručnjacima.

Naime, Beč je jedina austrijska savezna pokrajina čiji se čelnik Ludwig nije htio unaprijed izjasniti o potpunom „otvaranju“ austrijskog glavnog grada 19. svibnja, u sklopu općeg „otključavanja“ Austrije, koje je nedavno najavila savezna vlada na čelu s kancelarom Sebastianom Kurzom.

Na današnjoj Pressici Ludwig i njegov zamjenik Wiederkehr su naglasili kako su se „vrlo stroge mjere posljednjih tjedana pokazale plodonosnima“.

„Brojke zaraze pale su jače nego što je bilo prognozirano“, ustvrdili su obojica zahvalivši prvenstveno Bečanima na njihovom doprinosu i poštivanju mjera zaštite od koronavirusa.

„Stoga je sada moguće otvaranje i vani i unutra - u ugostiteljstvu, hotelijerstvu, kulturi i sportu“, rekao je bečki gradonačelnik. Dodao je kako je „manevarski prostor uzak“, pozvavši Bečane na oprez.

Govoreći o znatnom poboljšanju epidemiološke situacije u donedavno britanskim sojem preplavljenim pokrajinama na istoku Austrije, Beču, Donjoj Austriji i Gradišću, Ludwig je istakao kako je sada u sve tri pokrajine sedmodnevna incidencija ispod austrijskog prosjeka, što im otvara „pozitivne perspektive“.

„Napetost u bolnicama je popustila. Aktualno još samo 170 pacijenata treba intenzivnu skrb“, izvijestila su obojica s vidnim olakšanjem.

VIDEO Što sve znamo o britanskom soju koronavirusa

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Gradonačelnik Ludwig je rekao kako se Beč današnjom „ne baš lako“ donesenom odlukom priključuje općem „otvaranju“ Austrije, uz stroge sigurnosne mjere kao što su proširenje PCR samotestiranje „grgljanjem“ kod kuće pod geslom „Beč grglja“. A to je, kako je istaknuto otvaranje 10 boksova na bečkim ulicama za PCR testiranje onih koji nisu vični tehničkim uputama ili nemaju mobitel s web kamerom kako bi se mogli samotestirati.

Osim toga Ludwig je najavio i znatno strože kontrole ugostiteljskih lokala i svih drugih područja koja se otvaraju, vezano uz pridržavanje obveznih mjera zaštite od koronavirusa.

Dogradonačelnik Wiederkehr je izrazio zadovoljstvo povratkom socijalnih kontakata i sloboda posebice kod djece i mlađih Bečana. Osvrnuo se je i na povratak školske nastave „na staro“ od 17. svibnja, pozvavši sve sudionike na oprez. Vezano uz to najavio je start pilot projekta PCR testiranja „grgljanjem“ u 10 bečkih škola. Vezano uz rekreaciju i sportske mogućnosti najavio je od 19. svibnja i ponovno otvaranje bečkih plivačkih bazena, uz posebne sigurnosne koncepte. I uz privlačnu online-ulaznicu „1,2,3“ koja stoji 1 euro za djecu, 2 eura za mlade i 3 eura za odrasle.

I Ludwig i Wiederkehr su zaključili da će „otključavanjem“ Beča biti „više sloboda, ali i više odgovornosti“ sve dok se krajem svibnja ili početkom lipnja ne (pro)cijepi još jedan veći dio Bečana.

Da podsjetimo. Odlukom austrijske vlade za 19. svibanj najavljeno je otvaranje restorana, kafića i ostalih ugostiteljskih objekata te hotela, a „ulaznica“ u njih kao i za kulturne i sportske priredbe biti će obvezna „zelena putovnica“ u obliku potvrde o cijepljenju, ozdravljenju ili svježi negativni korona test, odnosno antigen test ne stariji od 48 sati i PCR ne stariji od 72 sata. Naravno uz obvezno nošenje FFP2 maske i držanje fizičkog razmaka od dva metra. Restorani i kafići raditi će skraćeno, na terasama i u zatvorenom prostoru, ali samo do 22 sata. Ograničava se broj gostiju za stolom: unutra najviše četiri osobe, a vani 10 i djeca iz najviše dva domaćinstva.

Što se tiče kulturnih i sportskih priredbi one su dozvoljene na otvorenom uz nazočnost do 3.000 ljudi, i u zatvorenom prostoru do najviše 50 postotne popunjenosti kapaciteta odnosno najviše 1.500 ljudi. I to uz posebne sigurnosne koncepte i raspored sjedećih mjesta, nošenje FFP2 maski i držanje razmaka.

Svi sportovi su dozvoljeni uz ograničenje da po svakoj osobi mora biti na raspolaganju najmanje 20 kvadratnih metara prostora, kao i u trgovinama. Istoga dana otvaraju se i fitnes centri. A na području turizma hoteli, prenoćišta, terme, sajmovi i kongresni centri.

Za sva navedena područja potrebno se je prethodno registrirati, uz obvezno predočenje na ulazu „zelene putovnice“ odnosno negativnog korona testa ili potvrde o cijepljenju odnosno antitijelima. I naravno uz obveznu FFP2 masku. Jedino što do početka srpnja ostaje zatvoreno su diskoteke, barovi i noćni klubovi.

Nakon današnje odluke Beča, navedene odredbe vrijedit će od 19. svibnja kako u austrijskom glavnom gradu tako i u cijeloj Austriji. Ako se u međuvremenu epidemiološka situacija ne pogorša.

Bečki gradonačelnik Ludwig je najavio za dva tjedna ponovnu provjeru epidemiološke situacije u Beču.