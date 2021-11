Austrijske ministrice potvrdile: Vlada raspravlja o uvođenju obveznog cijepljenja u Austriji

Austrijska ministrica pravosuđa Alma Zadić iz redova Zelenih i ministrica turizma i poljoprivrede Elisabeth Köstinger iz Narodne stranke (ÖVP) danas su na konferenciji za novinare u sjedištu austrijske vlade u Beču, nakon sastanka Ministarskog vijeća potvrdile da austrijska savezna Vlade upravo raspravlja o uvođenju opće obveze cijepljenja protiv koronavirusa u Austriji. Kao razlog su navele ne samo nagli nego dramatičan skok broja novozaraženih posljednjih dana i tjedana uzrokovan delta sojem koronavirusa i zastoj u procesu cijepljenja zbog čega je u ponedjeljak za jednu trećinu stanovnika odnosno dva milijuna necijepljenih Austrijanaca na snagu stupio lockdown.

“Lockdown za necijepljene je već vrlo opsežan korak”, rekla je Zadić odgovarajući na pitanje da li će vlada uvesti opći Lockdown za sve: necijepljene i cijepljene u zemlji. Köstinger je rekla kako se je lockdownom za necijepljene nastojalo “istovremeno cijepljenima ostaviti što je moguće više sloboda”. Ministrica turizma je također istaknula kako se “nada da će sadašnjim mjerama i njihovim pooštravanjem u pokrajinama uspjeti spasiti zimsku turističku sezonu”.

“Činimo sve da prekinemo četvrti val zaraze”, dodala je. Na upit ne će li ipak morati, s obzirom na katastrofalnu epidemiološku situaciju u pojedinim dijelovima zemlje, doći do novog općeg lockdowna u Austriji, Köstinger nije konkretno odgovorila, osim da će u petak u Tirolu zasjedati Konferencija čelnika devet austrijskih pokrajina ( opp. a. predsjedavajući je pokrajinski čelnik Tirola Günther Platter), koji će razmotriti sa stručnjacima učinak dosadašnjih korona mjera i odlučiti što dalje. Nakon ministričine izjave neki austrijski mediji već pišu da bi u petak mogla pati odluka o novom lockdownu za sve stanovnike Austrije. Vezano uz uvođenje obveznog cijepljenja ministrica pravosuđa Zadić je istaknula: ““Sve se detaljno provjerava. Ministar zdravstva je u kontaktu sa stručnjacima za ustavno pravo”. Da Vlada upravo razmatra uvođenje opće obveze cijepljenja preostalog, necijepljenog dijela stanovništva protiv koronavirusa u Austriji potvrdila je i ministrica Köstinger: “Da, to je mjera o kojoj se raspravlja. I to smatram izuzetno važnim”.

Pritom je oštro kritizirala krajnje desnu Slobodarsku stranku (FPÖ), koja se vehementno suprotstavlja korona cijepljenju i stalno poziva Austrijance na prosvjede. “Jedna oporbena stranka, koja masivno pokušava stvoriti raspoloženje protiv cijepljenja i širi Fake News, nažalost ima mjerodavan udio u stvaranju nesigurnosti među stanovništvom”, ustvrdila je Köstinger. Obje ministrice su novinare izvijestile i o novim odlukama s današnjeg zasjedanja Ministarskog vijeća kao što je novi Vladin prijedlog o mijenjaju odredbi zakona o trgovačkim koncernima, mijenjanju zakonskih odredbi o pravima vlasnika stanova vezano za ugradnju stanica za punjenje eko vozila u stambenim zgradama, te donesenoj odluci o produživanju odredbe o “krunskom svjedoku” u kaznenom pravu za daljnjih sedam godina, uz dodatno pooštrenje tog pravila. Ali, sve to relativno je malo zanimalo nazočne novinare. Gotovo sva njihova pitanja bila su usmjerena na lockdown i dramatičnu korona situaciju u zemlji, te vidno nesuglasje i prepucavanje između koalicijskih partnera, “narodnjaka” i Zelenih, koji su trenutačno na vlasti, po pitanju adekvatnih korona mjera. Obje ministrice trudile su se da pokažu kako je situacija među koalicijskim partnerima OK. i kako stalno komuniciraju međusobno i s pokrajinskim čelnicima. No, iz postavljenih novinarskih pitanja, očito je bilo da im novinari baš potpuno ne vjeruju.