Ministar obrane: Nisam izazvao diplomatski incident s Mađarima. Milanović? Iskreno se nadam da neće biti predsjednik

Nakon što je mađarsko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo hrvatskog veleposlanika u toj zemlji na razgovor zbog izjava ministra obrane Ivana Anušića, smatrajući ih uvredljivima, oglasio se i sam ministar. Mađare su, naime, uvrijedile Anušićeve izjave u Saboru vezane uz ''velikomađarsku politiku zbog koje ne podržava NATO ni EU'', a on je u Osijeku danas poručio kako se samo referirao na njihove ranije izjave.

- Referirao sam se na izjave mađarskih dužnosnika, ja sam samo ponovio ono što su oni tada rekli, kada je hrvatska diplomacija tražila razgovor s mađarskim dužnosnicima da objasne zbog čega se karte Velike Mađarske koju obuhvaćanju Baranju, Međimurje i Primorje komuniciraju u javnosti kao sastavni dio Velike Mađarske. Ako ja ne mogu ponoviti ono što su oni rekli i ja sad ispadam problem, onda očito mi imamo potpuno drugačiji sustav vrijednosti - objasnio je, dodajući kako oni na taj način ''i dan danas tako komuniciraju''.

- Moramo se onda zapitati vodimo li brigu o državi, ako se mene propitkuje da izazivam diplomatski incident. Ja ga nisam izazvao, ja sam samo podsjetio na diplomatski incident koji je izazvala mađarska strana - dodao je. Anušić se protivi toj tvrdnji Mađara o Velikoj Mađarskoj, kazao je pred novinarima u Osijeku, dodajući kako on nikada nije stopirao investicije i projekte Mađara u Osječko-baranjskoj županiji, ali da '' neće zabijati glavu u pijesak''.

U srijedu u Sabor dolazi Boris Ruge, drugi čovjek NATO-a, koji bi trebao stići na Odbor za obranu kako bi objasnio što je NSATU misija potpore Ukrajini i zbog čega je ona važna, nakon što je predsjednik Zoran Milanović onemogućio dolazak načelniku Glavnog stožera Tihomiru Kundidu. Glasovanje oko slanja hrvatskih časnika na misiju NSATU je odgođeno, podsjetimo, dok se sve ''ne razjasni''.

- Čuti ćete sve ono što smo mi tumačili, ali će to tumačiti čovjek iz NATO-a kako se ne bi moglo reći da je on čovjek iz HDZ-a, čuti ćete nekoga tko je potpuno neovisan - kazao je pa komentirao najave oporbe koja planira bojkotirati tu sjednicu: ''Ne razumijem zašto, podsjeća me na potez koji je Milanović napravio dva puta kada je zabranio dolazak Kundidu, a sada kada ne može tu naredbu izdati Rugeu, onda je izdaje saborskim zastupnicima SDP-a i onim oporbenjacima i govori im da neka ne rade posao za koji su plaćeni''.

- Ruge će biti na Odboru, bit će dovoljno ljudi, ali je ovo jako neozbiljno od strane oporbe i svih koji će bojkotirati dolazak drugog čovjeka NATO-a. Sama ta poruka netrpeljivosti koju šaljemo odlukom da ćemo eventualno odbiti slanje vojnika na misiju NSATU, je poruka koju šaljemo NATO-u. Put Hrvatske ide u smjeru u kojem oporba želi da ide, koliku štetu ovakvim potezima rade našem savezništvu - objasnio je.

Oružane snage su već nekoliko mjeseci spremne provesti obavezni vojni rok, a do 1. siječnja se očekuje da će MORH biti spreman sa zakonom. Politička odluka kada bi program vojne obuke krenuo vjerojatno će pričekati iduću godinu, najavio je ministar Anušić.

- Pričekat ćemo i mišljenje predsjednika koji će biti nakon 1. siječnja, ne mora to biti Milanović, ja se iskreno nadam da to on neće biti kako bismo mogli normalno sjesti i trezveno razgovarati. Zasad sam čuo da on nije zadovoljan i protiv toga je, on će vjerojatno imati neku svoju ideju, ali ćemo pričekati da on kaže nešto o tome - odgovorio je.

