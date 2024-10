UŽIVO Anušić: Netko dila klasificiranim podacima; Ostojić: Vi niste normalni

Hrvatski sabor u utorak raspravlja o sudjelovanju Hrvatske u NATO misiji potpore Ukrajini - NSATU, nakon burne dvije sjednice Odbora za obranu na kojima se zastupnici nisu mogli usuglasiti. Naime, sve je započelo nakon što je predsjednik Zoran Milanović odbio dati suglasnost za slanje hrvatskih vojnika na misiju NSATU, zbog čega će se o toj temi ovoga petka glasovati u Saboru.

Tijek događaja:

12:35 - Anušić: Netko dila klasificiranim podacima

Marija Selak Raspudić pak je poručila kako će i pismenim putem upitati za dostavu klasificiranih podataka, navodeći kako zastupnici imaju pravo na njih. Sabina Glasovac (SDP) je pak poručila kako se u više navrata tražilo zatvaranje sjednice Odbora za obranu kako bi mogli razgovarati o podacima koji nisu za javnost.

- Vjerojatno je netko vama dilao klasificirani podatak, vidim ja vašu igru, ali sam siguran da će taj podatak izaći u jednom od tiskovina. Netko je uzeo klasificirani podatak NATO-a i proslijedio ga van. Tražiti da takav podatak objavimo je potpuno neozbiljno. Ponovit ću, nijedan hrvatski vojnik neće prijeći granicu, i to je jedino što nas treba zanimati - odgovorio je Anušić. Međutim, rasprava se opet zahuktala jer se digao Ranko Ostojić i poručio ministru da ''nije normalan''.

- Imate opasne namjere, ne optužujte ljude za teško kazneno djelo. Rekli ste da je Milanović nekome dostavio dokumente klasificirane od strane NATO-a. Sramite se, pa kako možete tako govoriti - poručio je Ostojić, dok mu je presjedavajući Željko Reiner ''lupao'' opomene. Na to je Anušić skoro pa podivljao pa poručio Ostojiću da prvo ''pronađe tko je nacrtao kukasti križ na Poljudu dok je bio ministar'' pa onda počeo vikati i upirati prstom:

- Pazite kako razgovarate sa mnom. Druga stvar, Selak Raspudić je rekla da ste dobili te dokumente!

12:08 - Nastavlja se žustra rasprava

Možete li potvrditi da nijedan vojnik neće biti na misiji u Ukrajini, pitao je Arsen Bauk (SDP) ministra Anušića, nakon što je isto upitala i njegova kolegica Mirela Ahmetović. Međutim, unatoč tom pitanju, zastupnici su nastavili raspravljati o izglasavanju samostalnosti Hrvatske u Saboru.

- Ja sam svjestan da su ovo pokušaji izvlačenja i pravdanja laži predsjednika Milanovića. Da ste me slušali u mom izlaganju, kao što niste jer ste me ometali, čuli bi sve ono što vas zanima - angažman vojnika i NATO-a je rečeno u mom izlaganju, a jučer je podijeljeno i na Facebooku očitovanje načelnika Glavnog stožera u kojem i on odgovara na to pitanje, a ne samo ja kao HDZ-ov ministar - odgovorio je Anušić. Nema potrebe da se ljutite, poručio je Mišel Jakšić (SDP) ministru, koji se nadovezao pa ga pitao ponovno oko klasificiranih podataka ove misije.

- Kad govorimo o Kosovu i da mi tamo imamo ''navodne interese'', ako vi ne razumijete što znači interes Hrvatske na Kosovu i kakav je interes da Kosovo funkcionira kako funkcionira, onda se ne morate baviti politikom jer onda ne razumijete ništa. Što se tiče klasificiranih podataka, pa zato je klasificiran podatak da ga ne bi vi saznali, ne znate baratiti ni činjenicama, a kamoli takvim podacima. Zato ih nećete ni dobiti - poručio je.

11:50 - Počela rasprava u Saboru

Počela je rasprava u Saboru, na kojoj prisustvuje i ministar Ivan Anušić koji je jučer objavio pismeno izvješće načelnika Glavnog stožera OS RH Tihomira Kundida koji potvrđuje kako hrvatski vojnici neće biti poslani u Ukrajinu, već u Weisbaden u Njemačku. Iz HDZ-a se moglo čuti u nekoliko navrata da ovime Milanović šteti ugledu Hrvatske na međunarodnom planu, s čime se Marijan Pavliček nije složio.

- Sudjelujemo u 99 posto misija, zbog te jedne Hrvatska neće izgubiti nikakav ugled. Jedino će Plenković izgubiti ugled kod svojih globalističkih stavova. Što ćemo učiniti kada Trump preuzme dužnost za dva tjedna? - poručio je Pavliček. Anušić je poručio kako je gubljenje ugleda započelo predsjedavanjem Milanovića kao predsjednika, navodeći kako je on sam sudjelovao i tvrdi da ''nije bilo ministra zbog čega Milanović vodi takvu politiku''.

- Mi nismo Njemačka, moramo znati kome pripadamo - odgovorio mu je Anušić.

10:00 - Burno na slobodnim govorima

U slobodnom govoru SDP-ova Mirela Ahmetović izjavila je da je premijer Andrej Plenković osrednji wannabe apsolutist te da bi vladajući HDZ mogao prepisati SDP-ova rješenja, ali neće. "HDZ je u maniri organizacije kontinuirano opasnih namjera u svoje laži i konfabuliranja upleo i SOA-u jer bi svim silama na Pantovčak htjeli instalirati svog nestranačkog kandidata Dragana Primorca, bivšeg člana Saveza komunista Hrvatske i Sanaderovog ministra zbog kojeg je država izgubila milijune eura zbog nezakonitog ponašanja i nesposobnosti", kazala je Ahmetović sa saborske govornice.

Kaže i da je HDZ-u "za svo zlo u državi kriv SDP", i da to SDP-u može samo imponirati. "Plenković je osrednji wannabe apsolutist", ustvrdila je Ahmetović. SDP-ova zastupnica nadalje kaže kako HDZ ima primitivni i deplasirani politički diskursa, a da bi HDZ mogao prepisati SDP-ova rješenja.

"Ali neće jer onda ne bi bilo za sve Škoriće, Šariće, Kuščeviće, Žalce, Horvate, Tolušiće. Uzalud brisanje iz kaznene evidencije i rehabilitacija HDZ-a kao pravomoćno presuđene kriminalne organizacije, u političkoj povijesti ostat će upamćeno da je jedina stranka koja je opljačkala vlastite građane i napravila ih budalama", ocijenila je SDP-ova zastupnica. Ahmetović kaže i kako građani žele predsjednika koji neće dopustiti da cijela država postane HDZ-ov talac, i da im "to neće dopustiti i SDP".

Bulj se nadovezao, smatrajući kako se Hrvatska vojska ne treba uplitati, a Plenkovića je nazvao i veleizdajnikom zbog uvođenja eura. ''Koristite izraz veleizdajnik bez argumanata. To nije korektno i te riječi ne koristite. Veleizdajnik je u politici najgora optužba i taj ide na tešku robiju. Ljudi moji, ne koristimo takav izričaj. Moglo bi se vama reći da ste veleizdajnik jer ste protiv eura i da se zalažete za jugoslavenski dinar'', odgovorio mu je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Klasić: HV suočena s dvostrukom linijom zapovijedanja

Darko Klasić (Klub zastupnika HSLS i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka) uoči rasprave o sudjelovanje Hrvatske u NATO misiji sigurnosne i obučne potpore Ukrajini - NSATU, ocijenio je kako se u upravljanju Hrvatskom vojskom stvorio nered. "Očigledno je predsjednik Republike sada promijenio svoja stajališta na svoju ulogu kao predsjednika u upravljanju Oružanim snagama RH i to nije dobro. Hrvatska vojska je suočena s dvostrukom linijom zapovijedanja, što dovodi do blokade funkcioniranja u ovim kriznim vremenima", naglasio je HSLS-ov zastupnik Klasić. Stavljanje Oružanih snaga RH u nezavidan položaj postalo je normalno za vrijeme predsjednika Zorana Milanovića, naglasio je.

Baksa upozorio na rast cijena domova za starije

Ivica Baksa u ime Kluba zastupnika Centra i Nezavisne platforme Sjevera upozorio je na rast cijena domova za starije dok, naveo je, preko 60 posto umirovljenika živi u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva. "Rast cijena bilježimo u većini županija, a u nekima je to i do 50 posto, što je od 150 do 200 eura po osobi. Drugi problem je i nedostatak smještajnog kapaciteta. Država hitno treba reagirati u većem sufinanciranju smještaja i povećanju kapaciteta domova", kazao je.

