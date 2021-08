Amerikanac New York zamijenio Splitom: 'Obožavam ovaj ritam. Nemate se na što žaliti'

Prije nego što je u COVID pandemija pogodila svijet u ožujku prošle godine, Steve Tsentserensky kao video producent u New Yorku zarađivao je oko 4000 dolara. Kako je pandemija postajala sve veći problem zbog čestih zatvaranja, zarada mu je pala na svega 700 dolara, što nije bilo dovoljno za pokrivanje troškova u New Yorku. Bio je prisiljen odseliti se kod sestre u New Jersey.

- Osjećao sam se nespokojno i nedostajala su mi sva putovanja na kojima sam inače išao zbog posla. Nekoliko mjeseci kasnije moje su molbe bile uslišane: Hrvatska je objavila da od siječnja 2021. započinje s izdavanjem jednogodišnjih boravišnih dozvola digitalnim nomadima koji žive izvan EU - započeo je Steve priču o svom životu u Hrvatskoj za CNBC.

S obzirom da je već ranije posjetio Hrvatsku i bio očaran, odlučio se prijaviti. Mjesecima se bavio papirologijom.

- Naknada za obradu zahtjeva bila je 100 dolara. Da bih se kvalificirao, morao sam imati mjesečni prihod od najmanje 2.750 dolara pa sam počeo opsesivno štedjeti i rijetko sam trošio plaću. Sa ušteđenih 76.000 dolara, osjećao sam se dovoljno financijski sigurno da mogu živjeti u inozemstvu - naveo je Tsentserensky, dodajući da je morao priložiti i dokaz o međunarodnom zdravstvenom osiguranju, FBI potvrdu te navesti adresu na kojoj će stanovati.

Trenutno živi u Splitu.

- Pogledi su fantastični, a troškovi života jeftiniji u usporedbi s američkim gradovima. Primjerice, prosječna cijena najma za jednosobni stan u Jersey Cityju iznosi 2.779 dolara. Ovdje živim sam u stanu od 60 kvadrata koji sam pronašao putem Facebook grupe za iseljenike u Hrvatskoj. Iznajmljujem izravno od vlasnika za 540 američkih dolara mjesečno (uključujući režije) – otkrio je Steve.

Za zdravstveno osiguranje izdvaja 65 dolara, za hranu oko 600 dolara, a za kraća putovanja po Hrvatskoj 180 dolara. Život u Hrvatskoj tako ga, kaže, mjesečno košta 1424 dolara.

- Nakon što mi zazvoni alarm u 6:30 ujutro, kuham tursku kavu i spremam jednostavan doručak: obično jaja, povrće, sir i prepečeni kruh. Onda zaronim u svoje projekte. Pokušavam dnevno raditi oko osam sati. Budući da većina mojih klijenata ima sjedište u SAD-u, zakazujem radne pozive prema tamošnjem vremenu. Ako poželim jesti vani, u blizini mog stana na više lokacija mogu pristojno ručati za 10 do 14 dolara. Volim i ukusan burek iz obližnje pekare koji stoji od 2 do 3 dolara. Dobra večera na obali uključuje puno jela od morskih plodova poput rižota od tune, hobotnice i lignji, što košta 18 do 30 dolara, uključujući piće i napojnicu - rekao je za CNBC.

Pohvalio je kulturno blago kao i ljude.

- Prilično sam društvena osoba, a u Splitu sam upoznao puno sjajnih ljudi - i domaćih i stranaca. Vikende mogu provesti satima u zanimljivim razgovorima s prijateljima uz espresso kavu od 2 dolara.

- Tempo života u Hrvatskoj bitno je drugačiji nego onaj u SAD-u. Puno je sličniji mom ritmu nego onaj u New Jerseyju. Kada tome dodate pristupačnost ljudi, njihov prijateljski odnos, zabavne aktivnostima i nisku stopu kriminala, nemate se na što žaliti – zadovoljan je Steve, kojemu u Hrvatskoj jedino nedostaje obitelj - zaključio je.