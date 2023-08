Odbijena žalba Amerikanca koji je tužio Hrvatsku: Naručio 635 tona šunke, vraćeno je na uništenje

Žalbeni sud SAD-a odbio je žalbu Mirka Despotovicha i potvrdio presudu Okružnog suda iz New Yorka koji je u prvostupanjskom postupku odbacio tužbu protiv Hrvatske kao navodnog alter ega Gavrilović Holdinga, izvijestilo je u četvrtak Državno odvjetništvo (DORH). Okružni sud SAD-a, Južni okrug New York, donio je 17. kolovoza 2022. odluku kojom je u cijelosti prihvatio hrvatski zahtjev za odbacivanjem tužbe Mirka Despotovicha, koji posluje kao Tradexim International Co. California, protiv RH zbog stvarne nadležnosti prema Zakonu o imunitetu stranih država.

DORH je prošlog rujna priopćio da je tužitelj još 1990. ugovorio s prehrambenom industrijom Gavrilović isporuku 635 tona konzervirane šunke koja je trebala biti dostavljena SAD-u. Prva je pošiljka stigla u svibnju 1990. a kako je utvrđeno da sadrži bakterije prva i druga pošiljka su vraćene u Hrvatsku na uništenje.

Budući da je pošiljka vraćena zbog neispravnosti, a Tradexim je platio dio robe, došlo je do spora te je Tradexim 2000. tužio Gavrilović Holding pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, dodaje se u priopćenju. Zagrebački je sud presudio u korist Tradexima i naložio Gavrilović Holdingu isplatu glavnice od gotovo 386.000 američkih dolara uvećanu za kamate i sudske troškove od skoro 40.000 dolara.

Kako Tradexim nije uspio naplatiti dosuđeni iznos, 2019. godine je pred državnim sudom u New Yorku pokrenuo postupak radi priznanja i izvršenja presude Trgovačkog suda u Zagrebu protiv Gavrilović Holdinga koji je u tom trenutku bio brisan iz sudskog registra nakon okončanog stečajnog postupka. U ožujku 2020. sud u New Yorku donio je presudu zbog ogluhe u korist Tradexima protiv Gavrilović Holdinga (tzv. default judgement) i to od 1.86 milijuna dolara budući da nitko uime Gavrilović Holdinga nije osporio tužbeni zahtjev.

Tužitelj je u ožujku 2021. na temelju te presude tužio Hrvatsku kao navodnog pravnog sljednika (alter ega) Gavrilović Holdinga. Hrvatska je, zastupana po DORH-u i odvjetničkom društvu Squire Patton Boggs, osporila navode Tradexima te predložila da sud odbaci tužbu zbog nenadležnosti, što je sud prihvatio 17. kolovoza 2022., priopćio je DORH početkom prošlog rujna.

