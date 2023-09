Američka političarka uživo prenosila scene iz kreveta, procurile snimke: 'To je napad na moju privatnost'

Demokratska kandidatkinja za Dom delegata, Susanna Gibson (40), snimala se sa suprugom u krevetu i to je prenosila uživo na web stranici za streaming gdje je tražila one koji gledaju da se uključe sa savjetima oko seks poza i slično. Na drugim snimkama na istoj platformi gdje je uživo prenosila scene iz kreveta rekla je kako je sa suprugom pokušala i mijenjati partnere, ali da se to njemu nije svidjelo jer je ne voli dijeliti, otkrio je Washington Post.

Susanna tvrdi da je objava Washington Posta napad na njezinu privatnost i da je neće ušutkati, no nije demantirala da je ona na snimkama. "Nećete me ovime zastrašiti niti ušutkati! To je izravan napad na moju privatnost da bi se ponizila i moja obitelj. Moji politički suparnici i njihovi republikanski saveznici dokazali su da su spremni prekršiti zakon kako bi me napali jer nema linije preko koje nisu spremni prijeći", rekla je 40-godišnja američka političarka.

VEZANI ČLANCI:

Majka dvoje djece objasnila je i da je to radila da bi skupila novac u dobrotvorne svrhe. Po zanimanju medicinska sestra, Susanna se bori se za ulazak u Dom delegata protiv Davida Owena, čiji republikanci vode za tri delegata u Domu delegata (49-46), dok demokrati imaju prevlast u Senatu 22-18. Dom, uz Senat, u Virginiji čini zakonodavnu granu državne vlade i radi zajedno s guvernerom Virginije na zakonima i proračunu.

VIDEO 'Ostala sam trudna s drugim muškarcem tijekom putovanja s prijateljicom, suprug ništa ne zna'