Aladrović: Covid potpore tvrtkama koje imaju 70 posto cijepljenih

Na pregovorima između predstavnika Vlade i socijalnih partnera u srijedu je predstavljena ideja o uvođenju dodatnog kriterija za potpore tvrtkama, gdje bi tvrtke s više od 70 posto cijepljenih dobile potpore za sve zaposlene, a one s manjim postocima proporcionalno broju onih s covid-potvrdama.

"Danas smo razgovarali o tome da, osim dosadašnjih kriterija, uvedemo dodatan kriterij, to je kriterij broja zaposlenika koji posjeduju covid-potvrdu. Taj kriterij smo postavili na 70 posto kao neku ciljanu vrijednost. Želimo stimulirati one koji će biti najodgovorniji", rekao je novinarima ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović nakon drugog po redu kruga pregovora između predstavnika Vlade, sindikata i poslodavaca.

Ministar je naglasio kako i dalje stoje uz sindikate i poslodavce.

"Stimulirat ćemo ih na način da svi oni koji imaju više od 70 posto osoba koje su zaposlene i imatelji su covid-potvrda dobiju potvrde za sve zaposlenike. Oni koji se nalaze ispod tog postotka proporcionalno sukladno broju onih koji imaju covid-potvrde", rekao je Aladrović.

Ministar smatra da se tako dostiže ciljana vrijednost, odnosno povećanje broja onih koji su zdravstveno, a sada i ekonomski zaštićeni. "S druge strane potičemo i na odgovornije ponašanje", ocijenio je.

"Cijelo vrijeme ponavljamo da postoje u društvu oni koji su odgovornost preuzeli ranije, puno adekvatnije, i na taj način želimo stimulirati upravo te. Porezni obveznici moraju znati da su njihova sredstva najadekvatnije iskorištena u interesu onih koji su najodgovorniji i da oni u društvu koji podnose teret moraju također određeni segment preuzeti na sebe i na taj način štitit i zdravlje i turističku sezonu, ali i vlastita radna mjesta u budućem vremenu", istaknuo je Aladrović.

Glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca Damir Zorić naglasio je kako će kako će se potpore za tvrtke nastaviti prema starom modelu.

"S time da smo mi oponirali onom uvjetu da svi ljudi moraju biti cijepljeni da bi tvrtka mogla dobiti potpore. Došli smo do toga da bi taj kvalifikacijski prag, da ga tako nazovem, trebao biti 70 posto cijepljenih. U jednoj takvoj tvrtki, čiji su predstavnici danas bili na sastanku, i koja dolazi iz ugroženog sektora rekli su da će oni to relativno jednostavno dosegnuti", ističe Zorić.

Poručio je kako se koronavirus mora zaustaviti na razini cjelokupnoga društva te da moramo zajedno dostići kolektivni imunintet radi zaštite zdravlja, ali i ekonomije.

"Mislim da je to izraženo suglasje sa sve tri strane da trebamo ići u tom smjeru, kako mobilizirati čitavo društvo da budemo odgovorni, a ne da se samo fokusiramo na neke sektore. Morali smo i mi pristati ne neki kompromis. Mislim da ćemo to ostvariti. Međutim, s tim brojem ljudi koji će se cijepiti na taj način, pod tim pritiskom, mi ćemo se na skali procijepljenosti pomaknuti dva do tri posto, a mi se moramo pomaknuti 25 posto. Zato govorimo da moramo proširiti obuhvat na čitavo društvo", naglasio je Zorić.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel naglasio je u ime svojeg sindikata kako nisu prihvatili i nije im prihvatljiv prijedlog da se selektivno omogućava dodjela mjera.

"Ako će to spasiti proračun i poticati sve ostale građane da se cijepe, onda svaka čast, onda će ovo imati efekta. Mi se bojimo da će ovo dodatno produbiti razdvajanja u društvu, međuljudske odnose u društvu, gdje će se morati na neki način identificirati tko se cijepio, a tko nije", smatra Novosel.

Predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić smatra da su Vladine mjere nesvrhovite iz razloga što se odnose na 110.000 radnika.

"Na koji način ta mjera može riješiti problem, ne može. Nužno je obuhvatiti cijelu populaciju. Razgovaralo se i o zakonskoj regulaciji obaveznog cijepljenja, jer i to postoji u Ustavu. Svi sudionici su zagovornici nekakvih obaveznih mjera. Zaključio bih, ako je moguće političkom akcijom povećati broj procijepljenih ljudi, više nego poželjno, ako nije moguće - čini nam se da obavezno cijepljenje kao društvo nećemo moći izbjeći", poručio je Ribić.