'15 vrsta mirovina HZMO zbraja s radničkim mirovinama – tako da prosječna mirovina ljepše izgleda!'

Željko Šemper, bivši saborski zastupnik iz redova umirovljenika i čovjek koji slovi kao vodeći opinion maker na umirovljeničkoj sceni, objavio je na svom Facebooku profilu tekst s naslovom "Tko laže, tko ne laže, tko krivo zbraja, tko je bolji „matematičar“?". U tekstu se dotaknuo premijerovih i predsjednikovih izjava o rastu mirovina. Objavu prenosimo u cijelosti.

Citat iz Izbornog programa premijera Plenkovića VJERODOSTOJNO-2016. (strana 90): „Trajno ćemo usklađivati visinu mirovina s rastom plaća u odnosu na kretanje BDP-a, proračunskog deficita i troškova života u cilju da se mirovine postupno povećavaju prema razini od 60% prosječne plaće kako bismo našim umirovljenicima osigurali dostojanstven život“. U prezentaciji paketa mjera premijer Plenković kaže: "Prosječna mirovina je narasla za 177 eura, na 508 eura (?). Prema ostvarenju ciljeva uskoro će mirovine biti na 47-48 posto plaće. Govorim to zbog oporbenih matematičara koji zbrajaju kruške i jabuke, a potrebno je zbrajati jabuke i jabuke".

Komentar o rastu mirovina dao je i predsjednik države Milanović: "Mirovine se nisu pomakle ni za „mic“, zero, od prosječne plaće od 2015. kad sam ja bio premijer". Plenković je kasnije to komentirao: "To je laž!". U statistici HZMO-a sam provjerio, tko laže, tko zbraja jabuke i kruške? U mirovinskom sustavu RH postoje „radničke“ mirovine i 18 vrsti „povlaštenih“ mirovina ili mirovina po posebnim propisima. Od tih 18 tri su braniteljske (DVO. ZOHBDR i HVO) koje se vode posebno i ne ulaze u izračune, a do 2007. su bile trošak Ministarstva obrane.

Preostalih 15 vrsta na čelu sa saborskim mirovinama HZMO zbraja s „radničkim“ mirovinama – tako da prosječna mirovina ljepše izgleda! Od 2018. čak oduzimaju mirovine prema međunarodnim ugovorima, kako bi prosjeci i udjeli bili veći! Prema statistici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u rujnu 2016. udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći iznosio je 39,69%, a sada u srpnju 2023. prema istoj metodologiji iz 2016. iznosi 36,09%. Prema tome, Milanović NE LAŽE! Mirovina je nominalno veća, ali udjeli mirovina prema plaći imaju konstantan pad!

Prosjek EU je 58%, a Hrvatska je u društvu s Bugarskom i Litvom na dnu s 36-37%. Za ovu prezentaciju čak su u izračun stavili i tri vrste braniteljskih mirovina i tako došli do mirovine od 508 eura. Premijer je zbrajao jabuke + kruške + šljive i krenuo prema obećanju iz 2016.! Prema tome, poruka HZMO-u, radite dva pregleda: a) „čiste“ radničke mirovine i b) 18 vrsti povlaštenih mirovina! Ljudi, je l' to OK, kaj nas godinama „farbaju“?

