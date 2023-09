Kada sjeda novac? Država daje do 160 eura umirovljenicima, naknadu nezaposlenima...

Vlada je na sjednici u četvrtak donijela peti paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena, po kojem cijene struje za građane, gospodarstvo i institucije ostaju iste, a Vlada ograničava cijene za ukupno 30 proizvoda i to od ponedjeljka, 18. rujna.

Novi paket mjera koji se odnosi na idućih šest mjeseci vrijedan je 464 milijuna eura, uz postojeći 551 milijun eura koliko ukupno vrijede mjere iz prethodnog paketa koje su na snazi godinu dana, do 31. ožujka 2024. godine. Tu je i dodatna alokacija za zelenu tranziciju i energetsku učinkovitost, odnosi se na dugoročnije razdoblje, "teška" milijardu i 212 milijuna eura, a većim dijelom se odnosi na energetsku obnovu zgrada javnog sektora, uključujući i one stradale u potresu. Za zaštitu od inflacije vlada u novom paketa predviđa ukupno 116 milijuna eura.

Najavljena je i isplata jednokratnih potpora za nekoliko skupina građana, među kojima su i stradali u potresu. Prvi u redu jednokratnih potpora koje će biti isplaćene u listopadu bit će umirovljenici, odnosno korisnici obveznog mirovinskog osiguranja ili korisnici koji su iz država s kojima Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju

Potpore umirovljenicima

Jednokratne naknade sukladno iznosu mirovina:

- Do 300 eura - 160 eura naknade:

- Od 300,01 eura do 435 eura - 120 eura naknade

- Od 435,01 do 570 eura - 80 eura naknade

- od 570,01 do 700 eura - 60 eura naknade

Po prvi puta će jednokratnim naknadama biti obuhvaćeni i zaposleni korisnici mirovina, ako im mirovina i primanja od rada ukupno ne prelaze 700 eura.

Potpora korisnicima dječjeg doplatka

Posebnu novčanu naknadu primit će i primatelji dječjeg doplatka, i to sukladno broju djece u obitelji. Te će naknade biti isplaćene u listopadu svim korisnicima koji primaju doplatak za djecu te u studenom za sve koji su u postupku ostvarenja prava.

Za jedno dijete - 50 eura,

Dvoje djece - 100 eura,

Troje djece - 150 eura,

Četvero djece - 200 eura,

Petero i više djece - 300 eura

Procjenjuje se da će biti obuhvaćeno otprilike 112 tisuća obitelji s oko 220 tisuća djece. Vrijednost mjere je 11 milijuna eura, a novčane potpore korisnicima će se isplatiti u listopadu, a u studenom onima koji su u postupku ostvarenja prava.

Jednokratnu novčanu naknadu ostvarit će i svi ugroženi kupci energenata, što se odnosi i na korisnike Nacionalne naknade za starije, korisnike ZMN-a koji nisu korisnici naknade za ugroženog kupca energenta, korisnicima prava na doplatak za pomoć i njegu ostvarenog u mirovinskome sustavu i sustavu socijalne skrbi, kao i nezaposlene hrvatske branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata. To se ukupno odnosi na više od 173.000 osoba te će oni dobiti naknadu od 150 eura.

Nezaposlene osobe

Osim toga, jednokratnu naknadu dobit će i svi nezaposleni građani koji su prijavljeni u evidenciju HZZ-a na dan 1. rujna 2023., i to u iznosu od 100 eura, najavio je Plenković. Stradali u potresu nastavljat će primati postojeće potpore, a uz to će primiti i 265 eura jednokratne novčane pomoći, s time da pomoć može iznositi maksimalno 1.327 eura po kućanstvu.

