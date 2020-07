Pojačanje za Rimac automobile: Stigao bivši inženjer Astona Martina i specijalac Applea

Rimac Automobili objavili su ovaj tjedan kako se njihovoj tvrtki pridružio Chris Porritt, bivši glavni inženjer u Aston Martinu, potpredsjednik inženjeringa u Tesli i voditelj grupe za specijalne projekte u Appleu. U tvrtki Mate Rimca bit će glavni direktor za tehnologiju ili Cheif Technology Officer.

Već ove riječi same po sebi nose veliku težinu, jer kada netko tko je radio u Appleu ili Aston Martinu odluči doći u Hrvatsku, pa makar to bila visokotehnološka kompanija poput Rimac Automobila to doista tako mora biti. Međutim, da bi se vidjela dodatna, velika težina ovog transfera, što se ljudskih resursa tiče najvećeg u povijesti svetonedeljske tvrtke treba pogledati što je Chris Porritt zapravo radio i u Appleu i u Aston Martinu. Većina naslova iznad ove vijesti govore o tome kako je Porritt bio potpredsjednikom Tesle zbog očite logike, a to je isti segment što su, dakle, električni automobili. Međutim, Porritt je svoju karijeru započeo u Land Roveru i to kao tek student 1987. godine gdje je dogurao do glavnog inženjera za dinamiku vozila.

Od tamo je 1997. godine prešao je u Aston Martin gdje je bio izravno uključen u razvoj nekoliko važnih modela te kultne kompanije. Poglavito se ovdje radi o ograničenoj seriji modela One-77 te V12 Vantage Zagato. One-77 bio je kupe snage 760 KS koji je predstavljen 2008. godine na pariškom salonu automobila te se proizvodio između 2009. i 2011. godine kada je napravljeno planiranih 77 automobila vrijednosti od oko milijun eura svaki. Zna se da je jedan razbijen u Hong Kongu pa ih je tako službeno u funkciji još 76. Ubrzavao je do 100 km/h za 3,5 sekunde a jedno je mjerenje pokazalo kako je za nešto više od 4 km/h nadmašio planiranu maksimalnu brzinu od 350 km/h. Ista momčad inženjera s Porrittom na čelu napravila je i Vantage Zagato koji ipak nije bio toliko uspješan vjerojatno zato jer nije bio ni toliko impresivan, od planiranih 150 komada napravljeno je tek 61. No, zadatak je ispunjen Zagato je oživio uspomenu na DB4 GT Zagato te je kao i prethodnik nastupao na utrkama. No, prava priča za Chrisa Porritta počinje 2013. godine prelaskom u Teslu.

Tamo je pompozno predstavljen pri čemu se podsjetilo kako je upravo on uspostavio organizaciju projektiranja vozila u Aston Martinu, te su tamo mogli neovisno raditi na svim elementima konstrukcije vozila što je kasnije izraslo u objedinjenu konstrukciju cijelog pojedinog vozila. Isticalo se kako je upravo Chrisova momčad inženjera stajala iza modela poput Aston Martina DB9 i V12 Vantage. Njegovim je dolaskom u Teslu bio oduševljen i sam Elon Musk koji je rekao kako je Tesla hardcore tehnološka kompanija što znači kako svatko tko predvodi momčad inženjera mora i sam biti iznimnim inženjerom, kao i dobrim liderom.

– Chris je pokazao točno to u svojoj prijašnjoj ulozi u Aston Martinu stvarajući One-77 što je vjerojatno najbolji automobil ikada napravljen, rekao je tada u svojem stilu Elon Musk. Porritt je odmah naznačio što će mu biti posao u danas najvrednijoj automobilskoj kompaniji na svijetu.

– Veselim se što ću postaviti nove standarde u inovaciji u automobilskoj arhitekturi s Modelom S, Modelom X i budućim novim Teslinim modelima. Ovo je nevjerojatna prilika da tehnologiju koja je inače rezervirana za superautomobile u masovno tržište, rekao je tada današnji glavni tehnolog u Rimac Automobilima. Nalazimo podatak da je radio i na razvoju šasije za Model 3. U Tesli Porritt provodi tri godine nakon čega prelazi u – Apple. Naime, sjećamo se kako se prije nekih tri ili četiri godine pričalo prilično široko o tome da bi Apple mogao napraviti vlastiti automobil ili napraviti svoju varijantu od postojećih.

Pričalo bi se kako bi to mogla biti platforma BMW-ova i3 a nisu se jednom spominjali Rimac Automobili. Upravo je Porritt doveden u Apple da bi vodio taj Project Titan. Bilo je to jedno dinamično vrijeme u kojom su Apple i Tesla jedni drugima preotimali kadrove pa je Musk Apple znao zvati Teslinim grobljem. Jedan je od tih inženjera bio i Porritt a s njim, primjerice, i jedan od vodećih inženjera Teslina projekta Autopilot, Jamie Carlson, pa onda glavni mehaničar David Nelson, glavni inženjer za provjeru pogona John Ireland. Dosta je to zanimljivo, taj intenzivni korporativni svijet novih tehnologija, jer u jednom intervjuu Porritt kaže kako se s Elonom Muskom vidi tri, četiri puta tjedno pa onda i kako nikada nije bio na nekom mjestu gdje su svi toliko pametni kao i da Musk njemu i njegovim inženjerima osigurava sve.

Iz tog se intervjua vidi kako je za Porritta iskustvo u Tesli bilo nešto sasvim novo, gotovo otrežnjujuće jer je stigao u okruženje gdje se ne koristi priručnik kao u klasičnoj automobilskoj kompaniji. Opisao je kako je projektirao mnoštvo internih sustava, za crash testove, primjerice. No, ni to izgleda nije bilo dovoljno da se odoli zovu najveće tehnološke kompanije na svijetu. Čvrsto se vjerovalo da Apple ide u projekt svojeg automobila.

– Možemo potvrditi kako će neki više rangirani inženjeri odgovarati Porrittu uključujući i Alberta Golka, ravnatelja razvoja proizvoda koji je do kraje godine radio u grupi iPhonea sada na nekim nespecificiranim proizvodima. Porrittu će odgovarati i Emery Sanford, koji ima zasluge u nizu Appleovih patenata, objavio je tada Apple. Međutim, nije se sve dogodilo baš tako. U kolovozu 2018. godine Apple ipak iz Tesle vraća Douga Fielda i postavlja ga za šefa Chrisu Porrittu. A samo da bi 200 ljudi koji su činili Project Titan naprosto otpustili početkom prošle godine. Apple nije odustao od svoje automobilske platforme, kupili su drive.ai, startup koji se bavi razvojem samovozećih sustava za automobile. Čini se da je Tesla pobijedila u tom ratu.

- Prilika za pridružiti se Rimac Automobilima san je svakog inženjera. Budući da je gotovo svaka ključna komponenta konstruirana i osmišljena u samom Rimcu, imamo pravu slobodu stvoriti nešto što je potpuno različito od bilo čega drugog što je ranije razvijeno u svijetu supersportskih automobila. Rimac je savršeno mjesto za dobro iskorištavanje mojih kombiniranih iskustava stečenih u razvoju superautomobila u Aston Martinu i električnih automobila u Kaliforniji. Ono što je tim već dosad postigao s razvojem automobila C_Two je fenomenalno te se radujem tome što mogu pomoći u razvoju budućih proizvoda koji će pomicati granice, rekao je Chris Porritt nakon potpisivanja za Rimac Automobile. Kao i kod većine ljudi poput njega, o njegovom se slobodnom vremenu zna malo. Ono što smo pronašli je da se za slobodnih vikenda bavi restauracijom vrijednih oldtimera. Na svom je Twitteru uz objavu prelaska u Rimac Automobile napisao – novi izazov, nova kompanija, nova zemlja, sjajni proizvodi i fantastična momčad…