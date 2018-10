NASA smišlja plan kako nas spasiti od supervulkana koji bi mogao izbrisati čovječanstvo

Do sada smo se jedino bojali samo asteroida misleći da jedino oni mogu uništiti Zemlju, no NASA-ini istraživači upozoravaju da supervulkani predstavljaju još goru i veću opasnost.

Vulkan u Nacionalnom parku Yellowstone vrlo je aktivan, a erumpira otprilike svakih 700 tisuća godina. Kada bi i erumpira promijenio bi klimu u cijelom svijetu u idućih nekoliko stoljeća.

"Bio sam član NASA-inog savjetodavnog vijeća za planetarnu obranu koje je proučavalo načine za obranu Zemlje od asteroida i kometa. Tijekom tog istraživanja došao sam do zaključka da su supervulkani puno veća prijetnja od asteroida ili kometa", govori Brian Wilcox iz NASA-inog laboratorija Jet Propulsion (JPL).

Na Zemlji je poznato oko 20 supervulkana, a velika erupcija događa se otprilike jednom svakih 100. 000 godina.

NASA je stoga smislila plan kako to spriječiti, odnosno kako ohladiti magmu.

Predlažu bušenje rupe duboke oko 8 km u hidrotermalnu vodu koja se nalazi ispod površine i sa strane komora koje su prepune magme. U njih bi se dolijevala hladna voda koja bi izvlačila toplinu.

Znanstvenici smatraju kako bi to moglo spriječiti eruptiranje vulkana, no naravno to košta. Projekt bi stajao više od 3.5 milijardi dolara, stoga su vlasti podijeljenje. Neki bi investirali, no drugi smatraju da bi se građani pobunili što se uzima tolika količina vode.

