I Virgin Orbit sada u Zemljinu orbitu može slati satelite

Virgin Orbit Sir Richarda Bransona još je jedna privatna kompanija kadra u Zemljinu orbitu postaviti satelite. Sir Branson tako se pridružio drugoj dvojici globalno poznatih poduzetnika, Elonu Musku i Jeffu Bezosu, čiji SpaceX te Blue Origin to rade otprije.

Bransonova posveta majci

Dokazala je to nakon što je u nedjelju s Cosmic Girl, prilagođenog mlažnjaka Boeing 747, uspješno lansirana raketa LauncherOne koja je satelite ponijela u Zemljinu orbitu. Bila je to i svojevrsna posveta Sir Bransona njegovoj majci koja je tjedan dana prije preminula od COVID-19. Prednosti ovakvog sustava očite su.

Boeing može polijetati od bilo gdje u svijetu, odnosno od tamo gdje će mu se to dopustiti. Njegova raketa može ponijeti do deset satelita ukupne težine 300 kg. Na svojem prvom uspješnom letu Cosmic Girl poletio je iz baze u pustinji Mojave. Jednostavnost se ovakvog pristupa vidi se i u činjenici kako je prvi uspješan komercijalni let obavljen osam mjeseci nakon prvog testnog leta.

No, treba isto tako reći kako je u svibnju prošle godine prvo demonstracijsko lansiranje tereta u orbitu neslavno propalo nakon što je raketa LauncherOne zatajila te nije mogla biti ispaljena. Pojaviose problem u dovodu tekućeg kisika u Newton-3, prvostupanjski motor LauncherOne. Sada se tako nešto nije dogodilo pa je Cosmic Girl na visini od 10.500 metara standardnim manevrom snažno udesno otpustio 21 metar dugačak sustav LauncherOne čije su se rakete nakon nekoliko sekundi aktivirale i počele ga gurati prema svemiru.

Nakon nekog vremena objavljeno je kako je na visinu od oko 500 km postavljeno deset letećih objekata. I Branson je, kao i Elon Musk i Jeff Bezos, shvatio kako je tržište lansiranja satelita izuzetno lukrativan posao, koji danas više ni nije posao budućnosti.

Takve ideje poznati britanski poduzetnik koji je osnovao grupu Virgin, ima još od 2009. Tri godine poslije predstavio je i konkretnu ideju kojom bi realizirao tu svoju zamisao. Da bi sada ona konačno poprimila i konkretan oblik.

– Virgin Orbit postigao je nešto što su mnogi smatrali nemogućim. Bilo je tako inspirirajuće vidjeti naš posebno prilagođen Virgin Atlanticov 747, Cosmic Girl, kako šalje LauncherOne. Ovaj je veličanstveni let kulminacija mnogo godina teškog rada te će također rezultirati cijelom novom generacijom inovacija koje će olakšavati put u orbitu. Ne mogu dočekati da vidim kakve će sve nevjerojatne misije Dan (Hart, direktor Virgin Orbita, op.a.) i njegov tim lansirati kako bi zauvijek promijenili svijet – rekao je Branson.

U ovom prvom uspješnom letu LauncherOne ponio je u orbitu “jato” majušnih satelita nazvanih CubeSatovima koji su razvijeni i napravljeni kao dio NASA-ina obrazovnog programa u koji su uključena američka sveučilišta.

Sljedeći su na redu putnici

Branson ima i drugu kompaniju, Virgin Galactic, čiji je cilj ponijeti putnike u turističke letove u suborbitalne visine u kojima će dobiti iskustvo sasvim nalik svemirskom letu.

I za ovu se tvrtku očekuje kako će početi s komercijalizacijom tijekom 2021. Mediji bilježe i veliku investiciju u ovu Bransonovu tvrtku od čak 300 milijuna dolara, a riječ je o ulaganju Ark Investment Managementa poznate britanske investitorice Cathie Wood koja je na Otoku na glasu kao jedna od najboljih mešetara.

Nakon te investicije dionice Virgin Galactica su porasle za 18% na newyorškoj burzi čime je kompanija dosegla vrijednost od dvije milijarde dolara. Samu Virgin grupu čini više od 40 kompanija čija je ukupna vrijednost sada šest milijardi dolara.