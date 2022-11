Zlatna Lena: Najbolja sam kad najviše treba, očito imam u glavi dobro posložene kockice

Po dolasku u zagrebačku zračnu luku najnovija svjetska tekvondaška prvakinja još jednom je pokazala da je prilično "uzemljena" šampionka. Kada smo Lenu Stojković pitali kako je uspjela biti toliko dominantna i osvojiti svjetsko zlato bez izgubljene runde ona će vam odgovoriti u stilu "no big deal".

- Sve je to samo plod rada i truda nakon toliko treninga. Cijeli sam život u tome i nisam mogla otići u Meksiko i ne pokazati što znam. Moj trener Veljko Laura je uz mene, ja vjerujem u njega i mi smo odličan tim.

Ono što je kod ove 20-godišnje Splićanke teško ne primjetiti jest kontinuitet osvajanja medalja. Nakon dva uzastopna (seniorska) zlata osvojila je i svjetsko (seniorsko) zlato i to je nešto oko čega se izbornik Toni Tomas (inače utemeljitelj Lenina kluba Marjana) puno trudi.

- Najbolja sam kada najviše treba. Očito imam dobro posložene kockice u glavi. Vjerujem u sebe a trener vjeruje u mene.

Svjetska prvakinja postala je prilično mlada. Kako ostati na svjetskom vrhu?

- Nadam se da ću u tome uspjeti već na sljedećem Svjetskom prvenstvu a ono je već u svibnju 2023. Nema vam kod mene neke euforije. Već za dva tjedna imam novo natjecanje, slijedi nam finalni Grand Prix a nakon toga ćemo krenuti s bazičnim pripremama. Valja se usredotočiti na budućnost.

Nakon ovoga, Lena će sada biti puno veća "meta" suparnicama nego kada je bila samo neka mlada i nadobudna Hrvatica.

- Definitivno no ne trebam na to gledati kao pritisak već gurati svoju priču. Moram nastaviti raditi kao sam radila pa još i bolje.

Kada je kao kadetkinja i juniorka počela osvajati medalje na najvećim natjecanjima, s tim broncama nije bila zadovoljna jer je težila savršenstvu.

- Istina je da ja imam težnju ka perfekcionizmu no savršenstvo ne postoji i ja znam da mogu bolje. Evo i sada kada sam postala svjetska prvakinja znam da sam radila pogreške odnosno neke stvari koje mogu popraviti. Nije da mene bronca čini nesretnom ali me tada prati onaj osjećaj da mogu još, da sam stvorena za više i to je ono što me dodatno motivira. Ovo me zlatno čini sretnim no ja znam da to može biti još bolje i ne želim stati na ovome. Ovo je samo početak. Želim kontinuirano osvajati medalje. Trenutno mogu biti sretna s ovim no idemo sada u nove bitke.

Je li sljedeći cilj olimpijska medalja?

- Jest no za to moram sazrijeti. No, za to ću imati dovoljno vremena pripremiti se i bit ću spremna.

U tom slučaju morat će iz svoje kategorije (46 kg) prijeći u sudjednu višu (49 kg). Što će to značiti za njen način treninga i vođenja borbi?

- Ima tu nekih razlika u taktici jer suparnice su malo drugačije građene, većinom su više od nas iz 46 kilograma. A to znači da ću se morati više kretati, promijeniti stil borbe. Već sam počela s tim prijelazom, vjerujem u sebe.

U kojoj će kategoriji nastupiti na Svjetskom prvenstvu 2023? U olimpijskoj ili će braniti svjetsko zlato do 46 kilograma?

- Branit ću svoje zlato do 46 kg no bodovi se zbrajaju - kazala je Lena prije no što će poletjeti ka svom Splitu.

A ondje su ju, u zračnoj luci, dočekali članovi obitelji, klupski kolege, prijatelji...