Vladimiru Putinu se ovo neće svidjeti! Pogledajte na što se odvažila zanosna Ruskinja

Ruska tenisačica Ana Kalinskaja izazvala je podosta pažnje porukom na tenisicama tijekom meča prvog kola Indian Wellsa protiv Francuskinje Harmony Ran, koja joj je nakon izgubljenog prvog seta predala zbog ozljede.

Iako lideri njene zemlje vode invaziju na Ukrajinu, 90. tenisačica svijeta bila je jasna u svojim stavivima.

- Ne ratu - pisalo je na njenim tenisicama.

Anna Kalinskaya of Russia advanced to the second round of Indian Wells with a message. pic.twitter.com/Hjomjixuae