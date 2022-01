VIDEO Stravične scene: Srčani udar srušio igrača usred utakmice

Desni bek reprezentacije Malija Ousmane Coulibaly (32) tijekom prvenstvene utakmice njegovog kluba Al-Wakraha i Al-Rayyana u Kataru, srušio se na travnjak te ostao nepomično ležati.

Doživio je srčani udar, igrači obje momčadi odmah su dotrčali u pomoć, a srećom liječnici su ga odmah reanimirali te mu spasili život.

Objavljen je video na kojem se vidi da je nogometaš preživio te se nalazi u stabilnom stanju.

Utakmica je, naravno, prekinuta, a neki su igrači snimljeni u suzama.

🤲🏻 Ousmane Coulibaly is fine, alhamdulillah! Al Wakrah’s Sheikh Hamad bin Khalifa bin Hassan posted this picture with him at the hospital, which was broadcast now on Al Kass pic.twitter.com/4G8yQ0kwI9