VIDEO Bjelica 'podivljao' zbog VAR-a: To je cirkus! Velik prostor za manipulaciju

U prvom od dva nedjeljna derbija 24. kola Prve HNL Osijek i Gorica su na stadionu Gradski vrt odigrali 1:1.

Gosti su poveli u 55. minuti brzom kontrom koju je u pogodak pretvorio Matar Dieye. Domaćin se spasio iz jedanaesterca u 88. minuti kojeg je mirno realizirao Damjan Bohar. Prekršaj je skrivio Martinssona Ngoualija nad Ivanom Santinijem. Bebek je provjerio svoju odluku i potvrdio kazneni udarac.

U posljednjim trenucima susreta nakon ubačaja Bočkaja zabio je Erceg za 2:1. No, pogodak je ipak poništen zbog zaleđa nakon pregleda video snimke. To se nije svidjelo Nenadu Bjelici, koji inače govori kako ne voli komentirati suđenje, točnije, da to nikada neće učiniti, ali ovoga puta je. Nakon susreta je 'poludio' na VAR pa rekao:

- Nismo bili dobri prvo poluvrijeme, iako ni protivnik nije uspio ništa stvoriti, nismo uspjeli ni mi. Drugo poluvrijeme smo dobili gol iz praktički jedine šanse. Pokušali smo raznim promjenama sustava i taktike preokrenuti utakmicu, na kraju to i uspjeli, ali eto - VAR je bio pametniji od nas. VAR je navodno tehnologija koja ispravlja samo očite greške, a onda gledaju neku situaciju tri minute pa povuku neke imaginarne crte koje samo oni vide i samo oni razumiju. Valjda im je tako danas odgovaralo - rekao je Bjelica pa opisao kako se osjeća nakon toga:

- Gorak osjećaj jer mislim da smo zaslužili tri boda. Imali smo više šansi nego oni. Nismo bili najbolji, nismo bili briljantni, ali imali smo prilike, par promašenih golova ili dobrih poteza njihovog vratara. Na kraju smo uspjeli i zabiti, ali evo, tako je kako je, moramo prihvatiti da je VAR u nogometu i da je on tu da prostor za manipulaciju bude još veći - zaključio je Bjelica, a za Arenasport još oštrije naglasio:

- Moje mišljenje o VAR-u se ne mijenja. Na suđenje nemam zmejerke, ali VAR još otkako sam ga upoznao u Poljskoj... To je jedan običan cirkus. Povlače se te crte. Razumio bih zaleđe pola metra, metar. Ali ispod ramena, pokraj ramena, preko ramena... Cirkus. Smiješno za nogomet - rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: