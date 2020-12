UŽIVO Rumunjke vodile četiri gola razlike, Hrvatska okrenula utakmicu!

Inače, naše rukometašice neće imati tri dana odmora od prve utakmice drugog kruga na Europskom prvenstvu u Danskoj kako je to ranije bilo planirano. Naime, trebali smo 12. prosinca igrati prvo kolo protiv Norveške, no domaćin je sve preokrenuo pa prvo kolo igramo već danas (18.15 sati) i to protiv Rumunjske. Dakle, umjesto tri dana predaha nakon prvog kruga, Hrvatska će zbog nove promjene igrati dva susreta u tri dana.