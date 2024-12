UŽIVO OD 17.30 Šibenik i Hajduk sastaju se u posljednjoj utakmici polusezone, ovo su sastavi

KREĆU ODLASCI

Dinamo već ostao bez jednog igrača? Insajder tvrdi: Na njega tamo više ne računaju

Podsjetimo, Dinamo je mogao otkupiti ugovor 25-godišnjeg Japanca za 500 tisuća eura, no to neće aktivirati. Ogiwara nije bio u planovima Dinama, potvrdio je to i talijanski insajder za japansko tržište Marco Molla