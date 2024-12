Slaven Bilić bez ustručavanja progovorio o krizi u Dinamu: 'Ovo je jasan znak da tamo nešto ne valja...'

Bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić ove je subote dao veliki intervju za tportal. U njemu je govorio o svemu i svačemu - igračkoj i trenerskoj karijeri, poslovnim željama za nadolazeću godinu, situaciji u hrvatskom i svjetskom nogometu. Već četiri mjeseca je bez trenerskog angažmana, ali kako je i sam rekao - to ne znači da je bez posla. Na engleskim TV-postajama često ga se može vidjeti kako komentira brojne utakmice.

- Najmanje vremena imaš kad ne radiš. Jer kad radiš, onda imaš nekakvu rutinu, na koju smo mi sportaši navikli od malih nogu. Znao si kad je što. I onda znaš kad moraš nešto napraviti, a kad ti je rupa. A kad ne radiš, onda skoči tamo, ajde lijevo, desno, po djecu... Pa obavi ovo, obavi ono. I dan proleti. Što je dobro, da se razumijemo. Imam i mladu familiju i dosta obaveza, tako da mi dan brzo prođe. Međutim i u svemu ovome zapravo radim, jer razmišljam o nogometu. Smišljam vježbe, treninge, taktike, analiziram, pišem. U tome sam non-stop - rekao je.

Nezaobilazna tema bila je - Hajduk.

- Kakav je Hajduk? Hajduk je dobar. Bolje izgleda tablica nego što realno sad igra. Ima i sedam bodova razlike u odnosu na Dinamo. Moram čak i ja priznati - uvijek se gleda više Dinamo nego Rijeku u smislu neke konkurencije. Što je isto malo suludo, apsurdno. Jer ljudi su to zaslužili. Nije prošlo pet kola, nego je prošlo pola sezone. I bez poraza su. No imam osjećaj da se više ljudi pribojavaju i prate rezultate Dinama - kaže Bilić pa dodaje:

- Gattuso ima odličan rezultat. Dojam je nešto slabiji, ali nakon 20 godina suše u osvajanju naslova on je u drugom planu. Prioritet je osvojiti prvenstvo ako se može. Sjetimo se ispadanja iz Europe, pa odlaska Kalinića i Perišića, što je sugeriralo da će ova sezona biti povijesna u drugoj krajnosti. I sada takav preokret. On je svojim šarmom - koji je spoj discipline, rada, apsolutne radne etike, ali koja nije ona vojnička i ultimativno zapovjednička, nego na južnjački način, što on zapravo jest - uspio pridobiti igrače.

Može li Hajduk izdržati do kraja i nakon dugih 20 godina opet biti prvak?

- Može. Posebno ako Dinamo nastavi ovako. Sigurno može. A možda i hoće. Stigli smo do polovine sezone, a to je već ozbiljan uzorak. Razumljivo mi je razočarenje Dinamovih navijača, ali i nepotpuno zadovoljstvo navijača Hajduka, pa čak i Rijeke. Nakon utakmice s Rijekom čak smo se i šalili, više da se utješimo, da nam je netko davao sedam bodova prednosti - uzeli bismo.

O Dinamovoj krizi također je Bilić imao zanimljivu opservaciju.

- A kad Dinamo kaže da ima 22 igrača podjednake kvalitete, onda će prije biti da ne valjaju nego da valjaju. Kako ćeš ih imati, trebaš imati love za njih. Ako su oni jednako kvalitetni, a ima ih 22, onda je to prosjek. Je l' može Hajduk? Može, ali samo ako se podupre Gattuso. I kada, ako ne sada. Neće on kao trener preglasno tražiti nove igrače za neke pozicije. Jer to znači da ne vjeruješ u one koje imaš. Ali opet, ne znači ni to da im ne vjeruješ, nego - daj još. Hajduku trebaju krila, pogotovo kada igra na način da su bekovi samo neki osigurači. Na krilima i na Livaji je sve da naprave razliku. I mislim da su Biuk i Durdov nedovoljni, i po godinama i po iskustvu. Ne mogu sami iznijeti utakmice i napraviti seriju o kojoj sam govorio. Oni će pomoći, zabijali su, asistirali. I napravili da Hajduk bude tu gdje jest. Ali sada je na upravi. Moraš pomoći... A neće pomoći Gattusu s 'ajmo Bijeli' - nego pojačanjima.

Kad će opet na klupu?

Ljudi zovu, ali suština je u kontinuitetu. Moraš raditi da bi bio u bubnju. To je povezano i sa životom. Stvarno bih volio raditi. I dio mene bi radio još 'jučer'. Pogotovo kada se nađeš u tom okruženju, kao što je to bilo nedavno u Engleskoj, kada razgovaraš o nogometu na najvišoj razini. Tim prije što sam bio dio toga, jer sam vidio da mogu. Ali s druge strane, razgovarali smo na početku, pa sam djelovao kao turistička agencija koja promovira Split. Dobro mi je doma - rekao je.