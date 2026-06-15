Trump pretvorio Bijelu kuću u gladijatorsku arenu: Amerikanci priredili UFC spektakl kakav svijet još nije vidio

U nedjelju je ispred Bijele kuće održan UFC spektakl "White House South Lawn UFC event - Freedom 250". U sklopu proslave 250. obljetnice SAD-a i 80. rođendana predsjednika Donalda Trumpa, na južnom travnjaku ispred Bijele kuće održan je UFC spektakl. Prvi profesionalni sportski događaj ikada održan u predsjedničkoj rezidenciji, veći dio dana bilo je ugrožen grmljavinskim olujama, ali se ipak održao unatoč početnim kašnjenjima. Za tu priliku izgrađena je 27 metara visoka i 600 tona teška čelična konstrukcija nazvana "The Claw" (kandža).

Borilački spektakl na kojem je nastupilo 14 boraca u sedam borbi od lake do teške kategorije, otvorio je američki predsjednik Donald Trump koji je prošetao od Bijele kuće do arene zajedno s Danom Whiteom, glavnim izvršnim direktorom UFC-a. Vojni zrakoplovi su zatim preletjeli iznad Bijele kuće.

Otprilike četiri sata nakon što je ovaj card započeo, u glavnoj borbi večeri Justin Gaethje pobijedio je Iliju Topurija za pojas u lakoj kategoriji. Spektakl je bio strogo kontroliran, a privremena arena primila je otprilike 4.500 gostiju. U obližnjem Elipseu su postavljeni ekrani, a okupilo se više od 80.000 obožavatelja. UFC nikada prije nije organizirao potpuno otvoreni događaj u svojoj 33-godišnjoj povijesti. Prethodni pokušaj održavanja na otvorenom, u Abu Dhabiju 2010. godine, održan je na barem djelomično natkrivenom mjestu. Ovaj uopće nije imao krov.

Procjenjuje se da će cijeli događaj koštati više od 60 milijuna dolara. UFC pokriva troškove produkcije, koji uključuju izgradnju oktagona, plaćanje boraca i izdvajanje 700.000 dolara za zamjenu trave nakon događaja. Savezna vlada osigurava sigurnosne i medicinske usluge, a za sam događaj nisu korištena sredstva poreznih obveznika.

Cijeli događaj navodno je bio ideja samog predsjednika Trumpa, a nekoliko dana uoči samog događaja postavilo se pravno pitanje smije li se ispred Bijele kuće podići raskošni UFC ring. Odvjetnici neprofitne organizacije Public Integrity Project podigli su tužbu u ime aktivista i veterana Vijetnamskog rata, a dvojica tužitelja također su zatražila od suda da spriječi organizatore u izgradnji bilo čega za događaj na terenu Bijele kuće.

U.S. President Donald Trump smiles as he sits next to first lady Melania Trump and UFC CEO Dana White while posing for a photo with other guests during UFC Freedom 250 on the South Lawn of the White House in Washington, D.C., U.S., June 15, 2026. REUTERS/Evan Vucci/Pool Photo: Evan Vucci/REUTERS Foto: Evan Vucci/REUTERS

Sudac je presudio da Trump može organizirati UFC borbe na južnom travnjaku Bijele kuće ovog vikenda. Međutim, okružni sudac Amit Mehta odbio je zahtjev pravne skupine da se organizatorima zabrani korištenje travnjaka Bijele kuće. Mehta je zaključio da tužitelji nemaju pravno pravo osporiti događaj i nisu uspjeli dokazati da bi pretrpjeli nepopravljivu štetu ako bi se događaj odvijao kako je planirano. Sudac je također naveo "nerazumno kašnjenje" tužitelja u podnošenju tužbe za osporavanje događaja koji se priprema već mjesecima.

Bijela kuća nazvala je tužbu neutemeljenim pokušajem sprječavanja Trumpa da bude domaćin događaja koji se ne razlikuje od mnogih drugih koji se rutinski održavaju na javnim prostorima u glavnom gradu zemlje. Godine 2019., tijekom svog prvog mandata, Trump je postao prvi aktualni predsjednik koji je prisustvovao UFC-ovoj priredbi. Trump, republikanac, prijatelj je predsjednika i izvršnog direktora UFC-a Dane Whitea koji je govorio na više republikanskih nacionalnih konvencija.