Tko želi na najveći sportski spektakl morat će platiti minimalno 5822 dolara!

Približava se najuzbudljiviji trenutak u godini za svakog ljubitelja američkog nogometa - Super Bowl.

Za utakmicu u kojem će se boriti dvije najbolje NFL momčadi za naslov svake godine širom svijeta vlada veliki interes, zbog čega su cijene karata svake godine sve više. Ipak, čini se da su ove godine cijene iznad svih očekivanja očekivanja.

Najjeftinije ulaznice koje se mogu naći u ponudi koštaju 5822 dolara. Riječ je o sjedištima koja su udaljena i odakle se slabo vidi. Shodno lokaciji mjesta cena karte raste, pa tako za VIP dio najjeftinija ulaznica košta 25.925 dolara. Međutim, i u toj privilegovanoj zoni postoji više različitih cijena, a neke idu čak i do 81.000 dolara.

Foto: Jim Ruymen/NEWSCOM Los Angeles Rams' Von Miller celebrates with the George Halas Trophy and teammates after defeating the San Francisco 49ers in the NFC Championship Game at SoFi Stadium in Inglewood, California on Sunday, January 30, 2022. Photo by Jim Ruymen/UPI Photo via Newscom Photo: Jim Ruymen/NEWSCOM

Prosječna cijena ulaznice je 10.427 dolara, što je za skoro 2000 više nego dosadašnji rekord.

Ujedno, VIP dio u odnosu na ostatak stadiona se razlikuje po tome jer je izoliran, u njemu postoje barovi u kojima se prije i nakon utakmice organiziraju zabave, na kojima dolaze poznate osobe, kako NFL legende, tako i sadašnje zvijezde iz svijeta šou biznisa, holivudski glumci i glumice, pjevačice, manekenke...

Ovogodišnji 56. po redu Super Bowl se igra 13. veljače, a na So Fi stadionu igrat će Los Angeles Ramsi i Cincinnati Bengalsi. Izravan prijenos može se gledati samo na kanalima Sport Kluba.