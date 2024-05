Večernji doznaje: Dinamo neće smijeniti Vlatku Peras! Nije tajna da bi je se htjeli riješiti, ali...

Za petak je sazvana sjednica Izvršnog odbora Dinama, nije je bilo u srijedu kako je to dosad bilo, jer igrala se i prva utakmica finala kupa s Rijekom, a plavi ne žele čekati sljedeći tjedan jer imaju za raspraviti važne stvari. Naime, protiv Vlatke Peras podignuta je optužnica, kao i protiv Zdravka Mamića i bivšeg predsjednika Uprave Igora Kodžomana, u kojoj se tvrdi da su oštetili Dinamo za 72.000 eura u aferi SMS, u kojoj se sudilo Franji Vargi i Blažu Curiću, koji su pravomoćno osuđeni, prvi na tri i pol, a drugi na dvije godine zatvora zbog sprečavanja dokazivanja, odnosno pomaganja u sprečavanju dokazivanja.

U Dinamu će se na sjednici Izvršnog odbora raspravljati o statusu Vlatke Peras, aktualne predsjednice Uprave kluba. Nije upitno da bi se nova vladajuća garnitura rado riješila Peras, kao i još dvojice članova Uprave koje su naslijedili od bivše vladajuće garniture (Danijel Tomačić i Darko Podnar). Iako se najavljivalo da će već na sutrašnjem Izvršnom odboru padati glave, to se zacijelo ipak neće dogoditi.

U Dinamu će svemu tome pristupiti oprezno, tek trebaju obaviti konzultacije s odvjetnicima o tome što ta optužnica znači i može li biti razlog za otkaz Vlatki Peras koja smatra da to nije tako, da bi morala biti pravomoćno osuđena. Nagađa se da bi plavi predsjednici Uprave mogli ponuditi sporazumni razlaz uz šest plaća, ali ona ima ugovor do ožujka 2027. godine pa bi joj trebalo isplatiti sve plaće, a to je oko 500 tisuća eura.