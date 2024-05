'Jedan dinamovac mogao bi jako puno napredovati. Pjaca? Ne bih htio da sam u pravu, ali...'

Nekadašnji Dinamov kapetan, 61-godišnji Varaždinac Dražen Besek, složio se kako su oba suparnika u finalu Kupa publici ostala dužna.

- I Dinamo, i Rijeka sigurno mogu bolje. U prvih pet minuta bio sam ugodno iznenađen kako su i jedni, i drugi krenuli otvoreno, ali su onda ušli u seriju pogrešaka. Osnovni problem bio je što su svi nešto žurili, željeli su dodavati neke superpasove, prvo poluvrijeme bilo je puno nekih forsiranih pogrešaka, gdje se činilo kao da nema discipline. Ja ne vjerujem da su treneri od njih tražili da što prije dođu do gola. Ta pogrešna dodavanja osiromašila su utakmicu, jer ovo je ipak finale Kupa. Usto, kad je takva utakmica u pitanju, onda očekuješ i reakcije u borbenosti, a sada ni broj faulova nije bio na razini finala Kupa – kazao je Besek pa nastavio:

Theophile s previše dodira

- Siguran sam da oni nisu htjeli ovako igrati, ali performans igrača na terenu odlučuje što će se dogoditi. Ja ne vjerujem da Jakirović od Theophilea traži da ima 5-6 dodira, ili da lopta ne ide brzo i da se strana ne okreće brzo, ali jednostavno igra nosi svoje, igrači puno žele improvizirati, i onda se dobije dojam da nema discipline u igri. Ova je utakmica zato bila siromašna, jer nije bilo tečnosti, nije bilo prilazaka-odlazaka, ne znam jesmo ili vidjeli i koji dupli pas, i teško je onda govoriti o nekoj strategiji.

Kako vam je u Maksimiru izgledala Rijeka?

- Rijeka je bila strahovito spora u predaji, a imala je i problem izlaska prema naprijed u svome centralnome napadaču (Ivanoviću, nap.a.), jer preko njega nisu mogli zadržati loptu. U par situacija vidjelo se kako Hodža i Selahi traže dubinu, poput one koju je Dinamu davao Petković. S druge strane, u Dinamu se u prvom poluvremenu Hoxha pokazao dobrim; imao je dva odlična šuta, ali i jedno loše trčanje, kada Petkoviću nije znao otvoriti prostor, ali se vidjelo da je Hoxha s vremenom prihvatio neke zahtjeve, te bi on uz bolji rad mogao još dosta napredovati.

Minimalna prednost plavih

Što bi sad Rijeka trebala napraviti, nakon što je nedavno nadigrala Dinamo, a izgubila utakmicu?

- Sad je situacija takva kao da je jedna utakmica u finalu, s tim da je Dinamo u minimalnoj prednosti zbog eventualnoga gola u gostima. Ako ga zabije, i bude primjerice 1:1, onda je Dinamo pobjednik.

Kako gledate na formu Marka Pjace, čini se kako je opet u važnoj utakmici zakazao?

- Ne bih htio da sam u pravu, ali čini mi se da je Pjacu sustigao umor. Naime, Pjaca je nakon dugo vremena kroz cijelu sezonu imao kontinuitet igre, i taj kontinuitet ga je izmorio. A on je sprinter, najjači je kada je u pokretu, i on se u tome jako troši. Danas je protiv sebe imao beka koji dolazi s europskim iskustvom, te Marku nije bilo lako. Marku do sljedeće srijede treba psihološko pražnjenje, da se napuni samopouzdanjem, jer bit će mu jako teško igrati novo finale ako neće biti spreman za sprint i biti maksimalno 'unutra'. A on je igrač koji može jednim potezom riješiti utakmicu – zaključio je Dražen Besek.