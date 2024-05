Suze Hrvata na 'suđenju stoljeća': 'Nikad u životu ništa nisam uzeo, nisam kriv...'

Dva dana trajalo je suđenje na Međunarodnom sportskom sudu (CAS) u švicarskoj Lausannei u slučaju bivšeg nogometaša Hajduka a danas HSV-a, Marija Vuškovića (22) i njegove navodne dopinške afere. Podsjetimo, Vuškovića su Njemačka antidopinška agencija i Svjetska antidopinška agencija optužile da je uzeo EPO, nedopuštenu supstanciju. Zbog istog je u ožujku 2023. proglašen krivim pred njemačkim sudom, no pravni lijek odlučio je iskoristiti žalbom na najvećoj svjetskoj instanci, čija će odluka biti i konačna.

Vušković je na zadnja dva dana suđenja iznio završne riječi, izjasnio se u nekoliko navrata da nije kriv, a neke su izjave bile vrlo emotivne. Tužiteljstvo u ovom slučaju traži produljenje kazne s dvije na četiri godine suspenzije od bavljenja nogometom, dok se obrana nada da će presuda njemačkog suda biti ukinuta i da će se Vušković moći vratiti profesionalnom nogometu.

Vuškovićevo suđenje u Švicarskoj bilo je zatvoreno za javnost, ali njemački list Bild došao je do izjave koju je Vušković dao pred sudom. Na snimci dugoj desetak minuta raspravljalo se o pozitivnom uzorku na EPO.

– Bio je to normalan trening prije utakmice. Imali smo sastanak i sat vremena intenzivnog treninga. Trening pod vodstvom našeg trenera uvijek je bio intenzivan poput utakmice. Inače bih nakon toga otišao u teretanu, ali onda su kontrolori za doping došli po mene i suigrača i rekli da pođemo s njima u sobu za dopinšku kontrolu. Pet minuta nakon treninga dao sam polovicu uzorka urina. Potom smo čavrljali i pili vodu, a otprilike 15 minuta kasnije dao sam potrebnu količinu – rekao je Vušković pa dodao:

– Nakon toga sam trenirao i igrao utakmice, i to je to. U to sam vrijeme dvaput testiran i oba puta je bilo negativno.

Njemački list nastavio je tekst o danima nakon davanja prvog uzorka.

– Došao sam u zgradu HSV-a sa svojim savjetnicima, htjeli smo razgovarati sa sportskim direktorom o situaciji. Zapravo, to je bila dobra stvar. Mislim da sam dobro igrao i htjeli smo razgovarati o novom ugovoru. Kasnije sam se spremio za trening, a potom me za pet minuta nazvao sportski direktor Jonas Boldt i rekao mi da odmah dođem k njemu. Mislio sam da su dogovorili nešto dobro. Potom mi je moj savjetnik rekao da sam pozitivan. Šalio sam se, rekao sam kako se nadam da nije opet korona jer sam je već imao. No, rekao mi je: ''Pozitivan si na doping.'' Odgovorio sam: ''To ne može biti točno. Nikada u životu ništa nisam uzeo ni ništa slično napravio.'' Rekao je: ''Pozitivan si na EPO.'' Nisam znao ni što je EPO, tada sam to prvi put čuo.

– Nitko u prostoriji nije znao što je EPO. Zvali smo doktora, koji nam je sve potvrdio. Sišao sam i odradio trening, ali u glavi sam bio negdje sasvim drugdje. Kada smo se vratili, u svlačionici me čekala policija. Rekli su: 'Moraš doći sam, ostali neka čekaju vani. Bilo je to nevjerojatno. Svi su me gledali kao da sam napravio nešto loše. Ali ništa nisam napravio i nisam znao što se događa. Uzeli su mi mobitel i ostale stvari iz svlačionice. Bili su i u mojoj kući, gdje je moja djevojka bila sama. Team manager mi je dao mobitel i rekao da me treba moja djevojka.

– U našem domu bila su tri stranca s nalogom za pretres. Ništa nisu našli, kao ni u klubu. Nisam znao što traže. Fotografirali su sve sobe i moju djevojku. Uzeli su mi iPad i drugi mobitel te osobne stvari poput paste za zube i krema. Kada smo završili u klubu, htio sam kući kako bih razgovarao s obitelji. Tada su dva policajca čekala ispred ureda i rekla: ''Ništa ne dirajte, moramo pregledati auto.'' Rekli su i: ''Moraš sa mnom u policijsku postaju.'' Čekao sam nekoliko sati dok liječnik nije došao uzeti uzorak krvi i urina, koji su također bili negativni. Tada sam otišao kući, htio sam razgovarati s obitelji. Još uvijek nisam znao što se zapravo dogodilo.

– Bila je to apsolutna noćna mora. Kao što sam rekao na prvom stupnju, ni najgorem prijatelju ne bih poželio da proživi ono što moja obitelj i ja prolazimo godinu i pol. Znam igrati nogomet, a sada su mi to oduzeli – rekao je Vušković na suđenju.