VIDEO Bili smo u Srbiji, pitali smo ih što misle o tome da Pupovca i srpske manjine više nema u Vladi

Proteklih nekoliko tjedana u Hrvatskoj obilježili su postizborni pregovori HDZ-a i DP-a oko sastavljanja nove saborske većine, a onda i Vlade RH. Tijekom tih pregovora moglo se čuti svega i svačega, raznih floskula, obećanja, političkih laži, neznalaženja pred novinarima, ali je sve to vrijeme ipak obilježilo insistiranje DP-a da u novoj saborskoj većini nikako ne može biti SDSS.

Bio je to zahtjev od kojega DP nije odustajao i koji je bio osnovni kamen spoticanja u razgovorima čelnika dvije stranke. Do dogovora je došlo i SDSS-a, barem za sada, nema u novoj saborskoj većini. U isto vrijeme formirana je i nova Vlada RS u kojoj je ponovno ministarsko mjesto dobio predsjednik Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine Tomislav Žigmanov iako na parlamentarnim izborima nisu uspjeli ući u Skupštinu Srbije.

Mnogi su taj potez predsjednika Srbije Aleksandra Vučića shvatili i kao svojevrstan politički pritisak na predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića. Politička događanja u Hrvatskoj i Srbiji, s naglaskom na participiranje nacionalnih manjina u Vladi, bio je i naš povod da posjetimo Novi Sad i s tamošnjim građanima razgovaramo o ovom pitanju.

Većini ljudi s kojima smo razgovarali u centru Novog Sada zajednički je da i ne prate baš politiku u Hrvatskoj. – Mislim da danas ništa nije normalno. Hrvatska je ispred nas, i u EU su, ali to ne djeluje tako. U Srbiji je situacija takva da postoji oporba, ali i da ona ne može ništa. Sve mi to djeluje kao nekakvo dječje prepucavanje – rekao nam je jedan od sugovornika.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jedan od sugovornika nam je rekao i da bi odnosi prema manjinama trebali biti drugačiji i mirniji jer ipak Hrvati žive u Srbiji, a Srbi u Hrvatskoj. Sugovornici s kojima smo razgovarali kažu i kako je politika moguće i nemoguće i da tu ništa nije čudno. Smatra i kako bi se trebali manje baviti s drugima, a više sa sobom.

Za Tomislava Žigmanova kažu da je "naš čovjek" i da on živi u Srbiji. Na upit kako popraviti odnose, jedan od sugovornika nam je rekao i što se vrijedi truditi kada Hrvati neće sa Srbima. – Što da radimo? Da puzimo? Ovdje manjine odlično žive, a u Hrvatskoj ne žive nikako. Žive kao psi. Psi u Hrvatskoj bolje žive od manjina – kazao nam je jedan od sugovornika.

VEZANI ČLANCI:

Novosađani s kojima smo razgovarali kažu i kako to sve ne valja ništa te da se može vidjeti kakva je situacija u državi. Kaže i kako se odnosi dvije države mogu popraviti na način da se više međusobno družimo, posjećujemo, sjedimo, razgovaramo… Njegov recept za bolje odnose je jednostavan – budi čovjek i to je to.

FOTO/VIDEO Pogledajte susret na Pantovčaku: Plenković stigao kod Milanovića s potpisima