Poslušajte dvije pjesme Baby Lasagne koje je objavio prije Dore! Pregledi se broje u stotinama tisuća

Baby Lasagna, koji je brojna srca osvojio svojom pjesmom "Rim Tim Tagi Dim", ali i iskrenošću i spontanošću koja je oduševila Europu, prije nastupa na Dori objavio je dvije pjesme zanimljivih naslova, koje su pažnju slušatelja posebno privukle nakon Markovog pojavljivanja na Dori i Eurosongu. Prvi singl je pjesma "IG boi", u kojoj opisuje Instagram kulturu, odnosno želju za slavom, pratiteljima i "štovanjem". Stihovima "I wanna be Instagram boy, Oh momma momma, I am all out of joy, I wanna be social media toy", čini se da opisuje kako je krajnji cilj popularnost na društvenim mrežama, a ne sreća u realnom životu.



Jedan od dokaza da je Marko svojim vokalnim talentom, tekstom ali i specifičnim žanrom uspio doprijeti do brojnih ljudi, komentari su na YouTube-u napisani iz različitih dijelova Europe. Tako je fan iz Grčke Baby Lasagnu podržao komentarom "Jedan od najtalentiranijih i najoriginalnijih samostalnih umjetnika koji su se natjecali na Euroviziji". Uz pozitivne komentare kojima se Marku predviđa svijetla budućnost, našli su se i komentari iz Hrvatske "Naklon do poda, predivni, talentirani Marko", "Ovo naša scena još nije vidjela" i "Ovaj dečko će osvojiti svijet." Na YouTube-u pjesma je dosegla 438 tisuća pregleda. Redateljica spota je Markova zaručnica Elizabeta Ružić, koja je radila i na spotu za Rim Tim Tagi Dim.



Drugom pjesmom naziva "Don't hate yourself, but don't love yourself too much" poručuje kako se u životu ne treba sabotirati pretjeranim kritiziranjem samog sebe, ali da treba biti prizemljen i ne letjeti previsoko, jer naposlijetku- svi smo isti. Ono što se fanovima u tekstovima Baby Lasagne sviđa je i doticanje društvenih trendova/problema, pa stihovima "Narcissistic culture has reached its peak, feels a lot like Rome, feels a lot like Greece (oh no)" publiku usmjerava na socijalni problem i pretjerano individualno uzdizanje sebe toksičnom pozitivnosti. Zbog poruke jedan fan napisao je "Konačno je netko rekao istinu o New Age svjetonazoru". Pjesma na YouTube-u ima 724 tisuće pregleda, a čini se da je i ta skladba došla do srca slušatelja. Fanovi, kako se neki sami nazivaju, pisali su samo pozitivne komentare, a od velikog značaja je činjenica da je toliko pohvala napisano na toliko različitih načina, ali i jezika. Neki izdvojeni komentari jesu "Njegovo vrijeme tek dolazi", "Naš poseban dečko", "Pravi pobjednik Eurovizije 2024"... Pored podrške, našla se i jedna šala kako ovom pjesmom Baby Lasagna daje virtualni šamar svima kojima je mama rekla da su posebni.

Njegov osebujan stil, urođena karizma i glazbeni talent potvrđuju brojke, odnosno pregledi. Na streaming servisu Spotify, Baby Lasagna je u prosincu prošle godine imao sedam slušatelja mjesečno, a u veljači 27 više. Danas, u mjesecu Eurovizije, broji čak 2,3 milijuna slušatelja. Komentari i podrška slušatelja te velikog broja fanova, a i njegove ambicije i ljubav prema glazbi, po svemu sudeći, zasad Marku obećavaju svijetlu glazbenu budućnost.

Galerija: Pogledajte kako je Zagreb dočekao Baby Lasagnu

VEZANI ČLANCI: