Pete Radovich u Zadar dovodi Billa Belichicka, najvećeg trenera u povijesti američkog nogometa

Svjetski poznata sportska zvijezda hrvatskih korijena i jedan od najutjecajnijih te najtrofejniji trener u povijesti američkog nogometa Bill Belichick dolazi na treće izdanje Sunset Sports Media Festivala, koje će se održati od 6. do 8. lipnja u Zadru. U svojoj dugačkoj i iznimno bogatoj karijeri vodio je više klubova u američkom NFL-u, a uspjeh koji je postigao s New England Patriotsima, gdje je godinama trenirao Toma Bradyja s kojim je osvojio ukupno šest titula prvaka, ostat će još dugi niz godina neoboren rekord.

Bill Belichick, ovu uspješnu sportsku franšizu vodio je kao generalni menadžer i glavni trener, a tijekom svoje karijere često je s ponosom isticao hrvatsko porijeklo te korijene svoje obitelji koja je iz Draganića kraj Karlovca otišla u Ameriku. Na Sunset Sports Media dolazi kao gost Pete Radovicha, ambasadora festivala. Belichick se ove godine razišao sa svojim Patriotsima i nagađalo se da će nastaviti karijeri kao trener u NFL-u, no na kraju ipak nije dobio priliku u nekoj drugoj franšizi. Nedavno je objavljeno da će se u novoj sezoni okušati u komentatorskoj ulozi kao gost na ESPN-u u emisiji slavne quarterback braće Manning "Monday Night Football with Peyton and Eli".

„Nevjerojatno sam ponosan i počašćen što možemo ugostiti američku legendu Billa Belichicka u mom Zadru. Trener Belichick i ja imamo slično porijeklo, obojica smo rođeni i odrasli u Americi, ali poštujemo hrvatsko nasljeđe i volimo ovdje dolaziti. Znam da je Bill nekoliko puta u prošlosti posjetio Hrvatsku, ali sam uzbuđen što će se po prvi put javno pojaviti na Sunset Sports Media Festivalu i podijeliti svoju priču s hrvatskom publikom. Milijun ljudi ga je vidjelo kako nosi hrvatski bedž na NFL utakmicama, ali mislim da će se domaća publika iznenaditi kad čuje koliko mu hrvatsko nasljeđe uistinu znači. Veselim se što ću u Zadru imati priliku s njim razgovarati o tome, ali i o mnogočemu drugome.“, rekao je Pete Radovich, višestruko nagrađivani producent i kreativni direktor CBS Sporta.

Bill Belichick rođen je u Nashvilleu, a podrijetlom je iz Draganića pokraj Karlovca. Svoje porijeklo te hrvatske korijene često je isticao noseći hrvatska obilježja na sportskim uniformama na svim važnim događajima koji su se prenosili diljem svijeta, a svojim humanitarnim radom pomaže i hrvatskoj organizaciji iz Kalifornije Croatian Scholarship fund koja dodjeljuje stipendije za školovanje mladih talentiranih sportaša hrvatskog podrijetla u Americi

.

Belichick je američka verzija prezimena Biličić, prezimena koje je nosio Billov djed Ivan koji je sa suprugom Marijom 1897. godine emigrirao iz Draganića pokraj Karlovca u Monsessen, gradić kraj Pittsburgha. Belichick je započeo svoju trenersku karijeru 1975. godine kao pomoćnik u Baltimore Coltsima. Tijekom godina radio je za nekoliko NFL timova, uključujući Detroit Lions, Denver Broncos i New York Giants. Njegova izvanredna trenerska karijera koja traje više od četiri desetljeća, obilježena je impresivnim uspjesima, uključujući rekordnih šest Super Bowla s New England Patriotsima. Belichickov utjecaj nadilazi samo brojke i naslove, a poseban pristup treniranju, analitičnost i detaljna priprema postali su model za trenere diljem lige, dok ga je njegova sposobnost prilagodbe različitim situacijama i protivnicima te kontinuirana potraga za inovacijama učinili jednim od najcjenjenijih umova u američkom nogometu.

„Prilika da ugostimo Billa Belichicka, jednog od najvećih trenera u povijesti američkog nogometa, nevjerojatna je čast i izuzetna vrijednost za Sunset Sports Media Festival. Njegovo prisustvo na festivalu dodatno podiže našu globalnu reputaciju i privlači pažnju sportskih stručnjaka iz cijelog svijeta. Belichickova postignuća s New England Patriotsima, zajedno s njegovom dubokom povezanošću s hrvatskim nasljeđem, vjerujem da su najbolji poziv svim ljubiteljima ovog sporta da nam se pridruže u Zadru. S ponosom nastavljamo jačati poziciju Sunset Sports Media Festivala kao vodeće platforme za susrete sportskih stručnjaka i medija, te kao centra za promociju Hrvatske kao sportske destinacije svjetske klase.“, izjavio je Damjan Rudež, direktor Sunset Sports Media Festivala i proslavljena NBA zvijezda.

Ovogodišnji Sunset Sports Media Festival obećava nezaboravan događaj za sve ljubitelje sporta i medija. Posebni gosti kao što su proslavljeni nogometaš Alessandro Del Piero, nagrađivani autor biografija najvećih nogometaša Guillem Balague, sportski velikan Ivica Kostelić, svestrana tenisačica Bojana Jovanović i brojni drugi, za manje od mjesec dana podijelit će svoje priče i iskustva na jednom od najljepših mjesta u Hrvatskoj. Sva predavanja i paneli će se održati u suvremenom kongresnom, sportskom i zabavnom centru Fortis Clubu, u Falkensteiner Resortu Punta Skala.

