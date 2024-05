Učiteljica i učenici zaključali se zbog nasilnog đaka: Bio je izoliran, no roditelji su ga doveli

Od njih šesnaest u razredu, petnaestero odreda devetogodišnjaka jedne zagrebačke osnovne škole još od listopada 2023. godine žrtve su verbalnog, fizičkog pa i seksualnog nasilja svog razrednog kolege. Devetogodišnjaka za čije nasilno ponašanje znaju svi odgovorni - od ravnateljice, do gradskog ureda za obrazovanje, Agencije za odgoj i obrazovanje, pravobraniteljice za djecu, do ministarstva obrazovanja i svi su oni, čini se tako po izjavama roditelja učenika, birokratski prebacujući odgovornost s jednih na druge, doslovno ne činjenjem uništili jedan cijeli razred i jedno cijelo vrlo osjetljivo dječačko razdoblje. Kako žrtvama tako i malom nasilnom dječaku čije ponašanje evidentno ukazuje na nužnu pomoć.

Naime, priča o nasilnom dječaku u javnosti je eskalirala prije nešto više od tri mjeseca nakon što su roditelji ostale djece u razredu odlučili djecu prestati slati na nastavu jer niti jedno njihovo upozorenje, ni molbe stručnim službama nisu urodile plodom. Od izlaska u javnost na bolovanju je i učiteljica razreda, nema ni pedagoga, a nasilni dječak tada je odlukom svih navedenih stručnih službi izdvojen iz razreda. Ne i škole, jer je od tada nastavno gradivo pratio izoliran u knjižnici s jednim nastavnikom, susrećući se s žrtvama na svim odmorima. Devetogodišnjim žrtvama koje ga se boje.

Od tada do danas ni za žrtve, a po svemu sudeći ni za nasilno dijete škola nije, tvrde tako roditelji učenika, organizirala nikakve razgovore, nije osigurala nikakvu stručnu pomoć, niti jedan jedini roditeljski sastanak. A baš danas roditelji nasilnog dječaka odlučili su - svoje dijete nasilno uvesti u razred i sami prekinuti njegovo izolirano praćenje nastave. Među devetogodišnjacima je zavladao strah, a učiteljica na zamjeni, budući da ravnateljice nije bilo na radnom mjestu, koja bi učiteljicu mogla i trebala informirati o eventualnoj promjeni i završetku izolacije nasilnog učenika, zaključala se u učionicu s devetogodišnjacima.

- Djeca su nam sama javila da su zaključana u učionici. Nasilni dječak bio je zbog sigurnosti sve naše djece izdvojen iz razreda. Ogorčeni smo jer ravnateljica ne poduzima nikakve konkretne poteze - kazao je T. Š., roditelj učenice koji je danas s svim ostalim roditeljima, ali i odvjetnicom koju su zajednički angažirali, pristigao pred školu. Roditelji odvjetnicu imaju otkako ih je ravnateljica škole prije tri mjeseca prijavila centru za socijalni rad jer su na dva tjedna svoju djecu prestali slati u školu, budući da problem nije rješavala.

Što je po pitanju dječaka, koji je u školu pristigao iz druge zagrebačke škole iz koje su ga navodno roditelji ispisali jer je i tamo imao problema, učinio Centar za socijalnu skrb nikome nije poznato. Naime ravnateljica škole danas nije izašla pred novinare, nije se javljala na telefon, a na sastanak je primila roditelje zlostavljane djece i odvjetnicu koju su oni angažirali. Pred novinare nisu željeli ni roditelji nasilnog dječaka.

- Dijete već duže vremena zlostavlja drugu djecu u razredu i u cijelom ovom slučaju zakazala je ravnateljica koja ne donosi nikakve konkretne mjere, ali i sve ostale institucije. Do kraja dana ravnateljica je obećala donijeti konkretnu odluku - kazala je Ana-Marija Vegar, odvjetnica roditelja. Slučaj su danas komentirali iz Ministarstva obrazovanja.

Prosvjed roditelja ispred škole Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Sigurnost učenika niti u jednom trenutku nije bila ugrožena. Reakcija učiteljice, zaključavanje razreda, bila je preventivna da se spriječe moguće neugodnosti za učenike. Nakon dolaska policije i udaljavanja roditelja iz škole nastava je normalno nastavljena za sve učenike. U kontaktu smo sa školom u pružanju savjetodavne i svake druge pomoći - navode iz Ministarstva.

- Ništa nije poduzeto ni za našu djecu, ali ni za tog dječaka. Nije rješenje samo ga izolirati na nastavi pa da se on i dalje susreće s žrtvama na hodniku, a nije ni za to nasilno dijete rješenje da ga se samo prebaci u drugu školu. Prebacivanjem problema od jedne na drugu školu samo je odugovlačenje rješavanja - vrući krumpir od vrata do vrata. A to dijete svojim ponašanjem vrišti u pomoć i pomoć mu je nužna. Sve ovo vrijeme mi nismo imali niti jedan roditeljski sastanak, s nama ravnateljica vise ni ne razgovara samo preko odvjetnice - kazala je mama jednog učenika. A zbog eskalacije cijelog ovog problema, zbog nečinjenja ravnateljica škole bi da je prave i pravde već odavna podnijela ostavku, ako ne sama onda na zahtjev svih odgovornih koji su na problem koji nasilni devetogodišnjak očigledno ima odlučili žmiriti.