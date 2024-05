Dinamovce u Ciboni čeka ludnica, već je rasprodana većina ulaznica

U 13. minuti četvrte finalne serije za prvaka Hrvatske u futsalu Dinamo je bio daleko od obrane naslova. Gubio je u seriji 2:1, gubio je u četvrtoj utakmici 2:0.

Perić trenira šesterce, ali...

– Ostao sam miran. Znao sam da će doći naše vrijeme. Uostalom, od njihova prvog pogotka bili smo bolja momčad, imali smo neke prilike, a oni nisu imali ništa. I onda se u dvije minute primimo dva pogotka iz naših pogrešaka. Srećom, ukazao se Tihomir Novak, koji je prvo smanjio na 1:2, a potom iz deseterca izjednačio. Išlo nam je na ruku što je domaćin samo 22 sekunde prije kraja napravio šesti akumulirani prekršaj pa smo dobili priliku iz deseterca. A Tihomir Novak tu je neumoljiv. Mislim da je realizirao sve deseterce u finalnoj seriji – rekao je Matija Đulvat, trener Futsal Dinama.

U nastavku ste vodili 3:2, no ipak se došlo do produžetaka. A tamo prava drama...

– U produžetku smo trebali postići najmanje tri pogotka. Nikola Gudasić, ovogodišnje pojačanje, imao je dvije stative, Tihomir Novak još dvije sjajne šanse, ali nismo zabili. Čak mislim da je kod druge prilike Novaka bio čisti šesterac i na kraju krajeva imali smo veliku priliku dvije sekunde prije kraja kada smo dobili šesterac nakon što je Zrilić s leđa srušio Gudasića.

Ali, Luka Perić nije pogodio?

– Događa se. A jako puno izvodi šesterce na treningu. I da stvar bude gora, opet je imao priliku da završimo seriju šesteraca s pobjedom, ali mu je Rozga opet obranio. Samo da je izabrao istu stranu gdje je šutirao prvi put, lopta bi ušla u mrežu. Ovako, imali smo sreću jer je naš vratar Piplica obranio njihovu posljednjem izvođaču Josipi Jurlini.

Dakle, sve je isto kao lani – peta odlučujuća utakmica u dvorani Dražena Petrovića. Isti suparnici, no hoće li biti isti scenarij?

– Nadam se da hoće jer bi u tom slučaju obranili naslov. Njima zbog kartona neće moći igrati Bruno Žilić te kapetan i reprezentativac Duje Kustura. No bit će oni jaki i bez njih. Neće to biti lagana utakmica, bit će tu još dosta svega u 40 minuta, možda i dulje. Nama zbog crvenog kartona nedostaje tek Daniel Dekanić, no on ionako nije bio u kombinacijama za prvu postavu – rekao je Đulvat.

Dvorana će biti dupkom puna?

– Već sada je rasprodan veći dio kapaciteta dvorane. Gotovo je sto posto sigurno da će biti 4000 gledatelja. Bit će nam to veliki vjetar u leđa. Ova će se utakmica u Omišu bez sumnje jako dugo pamtiti. Zasigurno je jedna od napetijih u naših 12 godina kluba. Ovom pobjedom ništa nije gotovo, no izborili smo majstoricu kod sebe doma, gdje imamo priliku pred svojim navijačima obraniti titulu – zaključio je Đulvat.

Oproštaj Sekulića od Ribnjaka

Antonio Sekulić oprostio se od Ribnjaka. Sjajni pivot hrvatske reprezentacije odigrao je posljednju utakmicu u Omišu, gradu u kojem je ovaj Slavonac u proteklih pet godina postao ljubimac publike i ispisao jedan dio povijesti MNK Olmissuma.

– Plan je bio da se od domaćih navijača oprostim naslovom prvaka Hrvatske. Nažalost, to se nije dogodilo, i sam sam kumovao porazu jer sam promašio šesterac u raspucavanju – rekao je Sekulić.