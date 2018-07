Tko prijeti Hrvatskoj? Nekadašnji realovac, general i bivši alkoholičar

Kako se sve oko ruske reprezentacije preokrenulo u 20-ak dana. Prije početka SP-a navijači uopće nisu vjerovali u reprezentaciju, optimizam se nazirao tek u tragovima. Izbornik Stanislav Čerčesov je od 2016. tražio idealan sastav, miksao, kemijao, u 2017. i 2018. do SP-a pobijedio je u samo tri (Mađarska, N. Zeland, Južna Koreja) od 15 utakmica (pet remija i sedam poraza), što prijateljskih, što na Kupu konfederacija. A danas taj isti Čerčesov ima status Boga! Pa mu je popularni ruski bend Lenjingrad snimio pjesmu u kojoj ga slavi kao trenerskog izvanzemaljca.

Od koga večeras moramo najviše strepjeti? Sigurno od prvog napadača Zbornaje Artjom Dzjuba, koji je uoči SP-a bio meta brojnih Spartakovih navijača jer je napravio ‘smrtni grijeh’ – prešao u redove ljutitog rivala Zenita.

No, odlične igre na SP-u natjerale su navijače da promijene raspoloženje, sad je najveći ljubimac Rusa, pogotovo kad golove slavi salutirajući kao general.

Morat ćemo se jako čuvati i Denisa Čeriševa, ruskog superbrzog lijevog krila. Čerišev je rođen u Španjolskoj dok mu je otac igrao u Primeri. Od 1996. do 2001. Denis je igrao za mlađe uzraste Gijona i Burgosa, a od 2002. do 2009. i u madridskom Realu! No, za A momčad Reala odigrao je samo dvije utakmice. Mlađi Čerišev stekao je pravo na španjolsko državljanstvo i htjeli su ga u mlađim selekcijama reprezentacije, ali on je sve odbio i od prvog dana govorio da želi igrati samo za Zbornaju. Inače, Rusi za njega govore da je čista očeva kopija, a zbog brzine su ga zvali metak!

A kao metak brz je i desni bočni Rusije, rođeni Brazilac Mario Fernandes koji iza sebe ima životnu priču za film. Kada je kao 18-godišnjak potpisao profesionalni ugovor za Gremio, prvo je nestao na nekoliko dana, a onda pao u depresiju jer mu je nedostajao dom. Poslije je počeo piti, a izvukao ga je odlazak u Rusiju, odnosno transfer u CSKA. U Moskvi je počeo ići u Brazilsku evangelističku crkvu, što mu je promijenilo život. Danas ga alkohol uopće ne zanima, a zbog igara na SP-u žele ga brojni velikani. Možda završi u Real Madridu, klubu koji ga je želio još 2012., no Fernandes nije želio izigrati riječ koju je dao CSKA.

