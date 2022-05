ODLAZAK LEGENDE

Tko je bio Ivica Osim? 'Genijalac i dobri duh predvidio je ključne nogometne trendove još prije 30 godina'

"Ako postoji nogometna enciklopedija, onda je to bio baš Ivica Osim. Bio je ispred vremena. Ono što danas neki klubovi rade, to je Osim radio prije dvadeset i više godina. Za mene je bio jedan od najboljih, možda i najbolji trener na ovim prostorima. Jako me pogodio njegov odlazak, ne znam što više kazati...", kazao je Zoran Vulić.