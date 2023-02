Svjetski mediji oplakuju Ćirinu smrt: 'Bio je trener iz drugog vremena. Spomenik hrvatskog nogometa'

Stigla je tužna vijest za Hrvatsku i naš sport - preminuo je legendarni trener Miroslav Ćiro Blažević. Ćiro se već dulje vrijeme borio s rakom prostate i sada je, nažalost, tu bitku izgubio. Sutra je trebao proslaviti 88. rođendan. Informaciju o odlasku Ćire doznali smo iz najužih krugova njegove obitelji. Legendarni trener preminuo je jutros u bolnici u Zajčevoj nakon što mu se sinoć stanje pogoršalo i hitna je došla po njega.

Vijest o smrti legendarnog hrvatskog trenera prenijeli su i brojni strani mediji.

- Umro je Miroslav Blažević, 87-godišnjak je kao trener bio predstavnik stare škole. Godine 1998. završio je treći na Svjetskom prvenstvu s Hrvatskom - i najavio kraj Vogtove ere - piše njemački Der Spiegel.

- Čovjek s kepijem najveći je podvig napravio u ljeto 1998., odvevši Hrvatsku do trećeg mjesta na svijetu. Posljednji se put trenerskim poslom bavio 2015. godine, vodeći Zadar. U Hrvatskoj je nosio nadimak ‘Trener svih trenera‘ - objavila je švicarska radiotelevizija RTS.

- Ukratko, Blažević je bio iz drugog vremena, drugog doba, često prekrasnog. U komunikaciji je, međutim, sve razumio. Osim što su ga odmah smatrali dijelom njegovog klana, čovjek se znao dodvoriti svojoj publici. Bilo u Švicarskoj ili kod kuće u Hrvatskoj, i mi smo to doživjeli mnogo puta: svojim zafrkancijom i svojim neponovljivim naglaskom koji je znao postati prednost, Blažević nikada nije završio razgovor ili telefonski intervju, nagradivši nas s elegantno: 'Najbolji novinar u Europi, prijatelju!' - napisao je Nicolas Jaquier iz švicarskog lista Le Matin.

- Imao je švicarsko državljanstvo, iako je bio spomenik hrvatskog nogometa, posebno ovim trećim mjestom na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine. Miroslav Blažević preminuo je u srijedu ujutro dva dana prije svog 88. rođendana, priopćio je Hrvatski nogometni savez. Od 2011. bolovao je od raka prostate. Povijest Kanara i Nantesa nije obilježio svojim rezultatima, već osobnošću - komentar je francuskih novina Ouest France.

- Preminuo je Miroslav Blažević (87), trener koji je Hrvatsku upisao na nogometnu kartu. Pod njegovim strogim režimom, Hrvati nisu imali nimalo respekta prema nogometnim velesilama i pobjeđivali su ih - piše nizozemski portal NOS Voetbal.

- Nogometni svijet oplakuje smrt Miroslava Blaževića, povijesnog bivšeg izbornika Hrvatske , u domovini zvanog Ćiro , koji je preminuo u 87. godini života od raka koji mu je otkriven prije dvanaest godina - piše ugledna talijanska Gazzetta dello Sport.

Francuski Le Figaro piše kako se Ćiro proslavio tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva 1998.godine noseći kepi kako bi odao počast francuskom policajcu Danielu Nivelu kojeg su njemački huligani teško ozlijedili uoči četvrtfinalne utakmice Njemačka - Hrvatska.

L'Equipe podsjeća na to da je Ćiro za vrijeme SP-a 1998.nosio kepi odajući na taj način počast francuskom policajcu Nivelu. Također ističe da je "46 godina" radio kao trener i to u Švicarskoj, Jugoslaviji, Grčkoj, Kini, Iranu, Sloveniji, BiH.

The Sun piše da, iako je u 12-godišnjoj igračkoj karijeri igrao za klubove poput zagrebačkog Dinama Lokomotive, FK Sarajevo, HNK Rijeku i švicarske momčadi FC Sion i FC Moutier, tek je kao menadžer stekao ime. Kao njegove najveće uspjehe The Sun navodi to što je odveo Hrvatsku do četvrtfinala Europskog prvenstva 1996. godine, a kao njegov krunski trenutak ističe treće mjesto na Svjetskom prvenstvu 1998. godine.

Talijanska novinska agencija ANSA nazvala ga je 'istinskom legendom hrvatskog nogometa'.