Susjedi doživjeli šok i veliku blamažu, ovaj debakl neće nikada zaboraviti

Nevjerojatna drama odigrala se u Nokia Areni u finskom Tampereu, gdje je crnogorska košarkaška reprezentacija doživjela potpuni debakl i oprostila se od daljnjeg natjecanja na Eurobasketu. U posljednjem, petom kolu grupne faze, Crna Gora je poražena od Velike Britanije rezultatom 89:83, reprezentacije koja je do te utakmice imala četiri poraza i slovila za potpunog autsajdera. Ovaj poraz nije samo šokantan, već i povijesni, jer su Britanci ostvarili svoju prvu pobjedu na Eurobasketu nakon dugih 12 godina, još od 2013. godine. Crnogorcima je za prolazak u osminu finala bila potrebna bilo kakva pobjeda, no umjesto slavlja i osiguravanja mjesta među 16 najboljih, doživjeli su eliminaciju koja će se dugo pamtiti kao jedna od najbolnijih u povijesti njihove košarke.

Uzaludna je bila još jedna dominantna partija centra Chicago Bullsa, Nikole Vučevića, koji je na parketu ostavio sve što je imao. Utakmicu je završio s nevjerojatnim učinkom od 31 poena, 11 skokova i 7 asistencija, potvrdivši status jednog od najboljih europskih igrača. Međutim, njegova izvanredna igra nije bila dovoljna da kompenzira nedostatak podrške ostatka momčadi. Uz njega, dvoznamenkasti su bili tek Kyle Allman s 14, Andrija Slavković s 11 te Vladimir Mihailović s 10 poena, što se pokazalo nedostatnim protiv iznimno motiviranih Britanaca. Vučević je nosio svoju momčad tijekom cijelog turnira, no protiv Velike Britanije postalo je jasno da sam ne može osigurati pobjedu.

S druge strane, Velika Britanija odigrala je utakmicu turnira, pokazavši nevjerojatnu borbenost i odlučnost. Predvodio ih je fantastični dvojac Myles Hesson i Akwasi Yeboah. Hesson je bio nerješiva enigma za crnogorsku obranu, postigavši 25 poena uz 7 skokova, dok ga je Yeboah pratio u stopu s 23 poena. Britanci su od samog početka pokazali da se ne namjeravaju predati, a na poluvrijeme su otišli s prednošću 48:42, što im je bilo prvo vodstvo na poluvremenu na Eurobasketu u posljednjih 12 godina. Njihova kolektivna igra, energija i preciznost u ključnim trenucima na kraju su slomili otpor favoriziranog protivnika.

Iako je Crna Gora u trećoj četvrtini uspjela smanjiti zaostatak i uvesti utakmicu u neizvjesnu završnicu, drama je vrhunac dosegla u posljednjim minutama. Crnogorci su nakratko uspjeli preokrenuti rezultat tricom Vladimira Mihailovića za vodstvo 81:80. No, slavlje je bilo kratkog vijeka. Myles Hesson je odmah uzvratio vlastitom tricom i vratio prednost na stranu Britanaca. U tim trenucima napetosti i nervoze, Britanci su pokazali više mirnoće. Luke Nelson pogodio je ključna slobodna bacanja, a Akwasi Yeboah je s četiri uzastopna poena zapečatio sudbinu Crne Gore i donio svojoj reprezentaciji povijesnu pobjedu.

Ovaj šokantan poraz izravno je gurnuo Švedsku u osminu finala, koja je tako s tribina, zahvaljujući pobjedi Velike Britanije, osigurala četvrto mjesto u skupini B bez obzira na ishod njihove utakmice protiv Litve. Mala, ali glasna skupina britanskih navijača dobila je neočekivanu podršku od desetak Šveđana koji su zdušno navijali za ishod koji im je osigurao prolazak. Za Crnu Goru, ovaj poraz označava ne samo kraj natjecanja sa skorom 1-4, već vjerojatno i kraj jedne ere. Za Nikolu Vučevića, ovo je bio posljednji nastup na Eurobasketu, a oproštaj na ovakav način, porazom koji nitko nije mogao predvidjeti, predstavlja gorak kraj jedne velike reprezentativne karijere.