FOTO Boysi potpuno preuredili zagrebački kvart. Pogledajte sjajne murale kojima su oživjeli zgrade
Bad Blue Boysi oslikali su nove murale u zagrebačkom naselju Novi Jelkovec.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Na zidovima su se našli motivi Dinama.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Uz njih na zidu stoje likovi iz crtanih filmova.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Na jednom su kultni Tom i Jerry, a na drugom Šegrt Hlapić.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
