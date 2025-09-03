FOTO Boysi potpuno preuredili zagrebački kvart. Pogledajte sjajne murale kojima su oživjeli zgrade

Bad Blue Boysi oslikali su nove murale u zagrebačkom naselju Novi Jelkovec. 
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Na zidovima su se našli motivi Dinama. 
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Uz njih na zidu stoje likovi iz crtanih filmova.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Na jednom su kultni Tom i Jerry, a na drugom Šegrt Hlapić.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
