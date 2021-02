Slavni sportaš proživio dramu s hrvatskom tvrtkom, bio je poprilično uplašen

Prilikom slijetanja u Zračnu luku Antwerp u Belgiji zrakoplov hrvatskog avioprijevoznika JungSky tipa Cessna 525A CitationJet CJ2 (reg. oznake 9A-JSC) imao je nezgodu.

Zrakoplov JungSkya u subotu navečer je na letu iz Napulja za Antwerp u Belgiji imao nezgodu prilikom slijetanja u spomenutu belgijsku zračnu luku. Zrakoplov se nije zaustavio na uzletno-sletnoj stazi, već na travnatoj površini iza kraja piste. Do nezgode je došlo u 20:57 po lokalnom vremenu, a nije bilo ozlijeđenih. Nakon nezgode svi najavljeni letovi prema Zračnoj luci Antwerp u subotu navečer su preusmjereni u Zračnu luku Maastricht.

A sada je otkriveno tko se nalazio u tom zraplovu - sjajni nogometaš Napolija i belgijski reprezentativac Dries Mertens (33).

Martens je, kako pišu belgijski mediji, išao na terapiju oporavka od ozljede gležnja. Nitko od putnika nije ozlijeđen, no Belgijci pišu da je Martensa cijela situacija poprilično uplašila.

Navedeni avion je u vlasništvu privatne hrvatske aviokompanije sa sjedištem u Zagrebu.

"U tijeku je službena istraga i sljedećih ćemo dana dobiti više informacija o uzrocima", obavijestili su iz tvrtke.

A private jet with Napoli forward Dries Mertens (and his dog) overran the runway of the Antwerp Airport on Saturday, where he was heading for his recovery from his ankle injury. Both were OK.https://t.co/829nZbHxx8 (@sportwereld_be) pic.twitter.com/XbyUGbPWNd