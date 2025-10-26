Roma dostigla Napoli na vrhu Serie A

Nogometaši Rome bodovno su se poravnali s vodećim Napolijem na vrhu ljestvice talijanskog prvenstva nakon minimalne 1-0 gostujuće pobjede protiv Sassuola u susretu 8. kola.

Za ove sezone iznimno pragmatičnu momčad Gianpiera Gasperinija pobjednički pogodak postigao je Dybala u 16. minuti. Roma sada ima 18 bodova, kao i vodeći Napoli, a do tog je učinka stigla sa samo osam postignutih pogodaka. Sassuolo je 12. sa 10 bodova.

Domagoj Bradarić odigrao je čitav susret za Veronu koja je i dalje bez pobjede, u nedjelju je na svom terenu ispustila vodstvo od 2-0 i odigrala 2-2 protiv Cagliarija kod kojega je Marko Rog ostao na klupi.

Gagliardini (23) i Orban (59) doveli su Veronu u prednost, ali su Idrissi (77) i Felici (90+2) poravnali na konačnih 2-2. Verona je 17. s pet bodova, dok je Cagliari 13. s devet bodova.