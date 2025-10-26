Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 146
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
pobjeda protiv Sassuola

Roma dostigla Napoli na vrhu Serie A

Serie A - AS Roma v Inter Milan
CLAUDIA GRECO/REUTERS
VL
Autor
Hina
26.10.2025.
u 20:15

Za ove sezone iznimno pragmatičnu momčad Gianpiera Gasperinija pobjednički pogodak postigao je Dybala u 16. minuti. Roma sada ima 18 bodova, kao i vodeći Napoli, a do tog je učinka stigla sa samo osam postignutih pogodaka. Sassuolo je 12. sa 10 bodova.

Nogometaši Rome bodovno su se poravnali s vodećim Napolijem na vrhu ljestvice talijanskog prvenstva nakon minimalne 1-0 gostujuće pobjede protiv Sassuola u susretu 8. kola.

Za ove sezone iznimno pragmatičnu momčad Gianpiera Gasperinija pobjednički pogodak postigao je Dybala u 16. minuti. Roma sada ima 18 bodova, kao i vodeći Napoli, a do tog je učinka stigla sa samo osam postignutih pogodaka. Sassuolo je 12. sa 10 bodova.

Domagoj Bradarić odigrao je čitav susret za Veronu koja je i dalje bez pobjede, u nedjelju je na svom terenu ispustila vodstvo od 2-0 i odigrala 2-2 protiv Cagliarija kod kojega je Marko Rog ostao na klupi.

Gagliardini (23) i Orban (59) doveli su Veronu u prednost, ali su Idrissi (77) i Felici (90+2) poravnali na konačnih 2-2. Verona je 17. s pet bodova, dok je Cagliari 13. s devet bodova.

Ključne riječi
Serie A Roma

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja