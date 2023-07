Prošlo je doba nogometne romantike, novac određuje sve. Interovi navijači čude se Brozoviću

Kada ovih dana gledamo kako klubovi iz Saudijske Arabije licitiraju za ponajbolje svjetske nogometaše, i najveći nogometni romantičari shvaćaju da se u nogometu baš sve, ili u boljem slučaju gotovo sve, može kupiti novcem. Karim Benzema protekle je dvije-tri godine bio najbolji napadač svijeta, aktualni je dobitnik Zlatne lopte, no iako je igrao u najboljem klubu svijeta Realu, odlučio se Real zamijeniti odlaskom u Saudijsku Arabiju. A svoju odluku obznanio je na najiskreniji način, prijatelju je rekao: "Tko može odbiti 400 milijuna eura za dvije godine?".

Interovi navijači čude se Brozoviću

Istom se logikom ravnao i Marcelo Brozović, koji će za trogodišnju ugovor, uz neke bonuse za sam potpis, ukupno zaraditi 100 milijuna eura! I to čiste love, jer u Saudijskoj Arabiji ne postoji porez na plaće sportaša.

Interovi navijači čude se Brozoviću, koji je u zenitu snage talijansku ligu odlučio zamijeniti saudijskom, a ne recimo španjolskom, jer ga je željela i Barcelona. No, i Talijani i Španjolci Marcelu su godišnje mogli ponuditi sitniš u odnosu na Saudijce, pa je Brozovićeva odluka ustvari bila vrlo laka. I neće se previše Marcelo brinuti što su ga neki navijači Intera prozvali izdajnikom koji je takvim odlaskom pljunuo na sve što je osam godina gradio u milanskom velikanu.

Luka Modrić je, nažalost, jedan od posljednjih nogometnih romantičara, Saudijci su mu nedavno nudili ugovor na koji je mogao sam napisati iznos koji bi želio zarađivati, ali Zadranin je samo odmahnuo rukom i poručio da karijeru želi završiti u najvećem klubu svijeta Realu, pa makar igrao i za 10 puta manji ugovor nego što bi dobivao u Rijadu.

No, zato su Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Roberto Firmino, Ruben Neves, N'Golo Kante, Marcelo Brozović, Kaldou Koulibaly i Eduard Mendy neke od velikih zvijezda koje su već stigle u Saudijsku Arabiju, a to je tek početak. Saudijcima je plan stvoriti jednu od najjačih nogometnih liga svijeta. Koliko misle ozbiljno pokazuje to što je vlast iznijela detaljnu nogometnu strategiju za idućih 11 godina!

Ključni detalj u velikom planu Saudijaca da kreiraju ozbiljnu ligu dogodio se početkom lipnja, kada je Državni fond Saudijske Arabije pod vodstvom prijestolonasljednika Mohammeda Bin Salmana postao vlasnik nogometne lige, ali i vlasnik četiri najveća kluba u ligi - Al Nassra, Al Ittihada, Al Hilala i Al Ahlija.

Dio zvijezda mogao bi u Newcastle

Svaki od tih klubova je u potpunom vlasništvu države, dok su u njezinu posrednom vlasništvu još četiri manja kluba u ligi, i to tako da su njihovi vlasnici državne kompanije koje odgovaraju izravno Bin Salmanu. Ukratko: isti vlasnik ima ključnu riječ u gotovo svim klubovima u ligi. A isti fond je i većinski vlasnik Newcastlea, engleskog kluba koji će ove godine igrati u Ligi prvaka. U teoriji, dio tih zvijezda koje su sada u Saudijskoj Arabiji mogao bi završiti na posudbi u Newcastleu, što bi potpuno uzdrmalo europski nogometni poredak, i bilo bi zanimljivo vidjeti kako bi Uefa tada reagirala. No, i Uefi je već postalo jasno da se protiv novca bogatih arapskih zemalja ionako ne može boriti, jer dugoročno tu borbu ionako ne može dobiti.

Realnost je da će "saudijski" Newcastle uskoro postati jedan od najjačih europskih klubova, kao što je realnost i da će saudijska nogometna liga, koja je prije ljeta bila 50. po jačini u svijetu, uskoro ući u Top 20, a onda i u Top 10 svjetskog nogometa. I malo koga će pritom biti briga što se u toj zemlji sustavno krše prava žena i manjina. Svi ti nogometaši okretat će glavu od toga. Ili kako bi to Benzema rekao: "Pa koji bi luđak odbio 400 milijuna eura"...