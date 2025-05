Ovaj sportaš ima 191 kilogram, a napravio je nešto što nikome u povijesti nije uspjelo

Onosato je 24-godišnji sumo borac koji će u srijedu steći status "yokozune", najviši rang u ovom tradicionalnom japanskom sportu, iako se borio na samo 13 profesionalnih turnira, što je rekord u modernoj eri.

Dosadašnji rekord moderne ere, koja je započela 1958., iznosio je 21 turnir.

Onosato je borac visok 193 centimetra i ima 191 kilogram tjelesne mase, a u srijedu će službeno postati 75. "yokozuna" u stoljetnoj povijesti sumo hrvanja, a drugi u posljednja četiri mjeseca, nakon što je Hoshoryu promoviran u siječnju.

Najviši sumo rang donijelo mu je osvajanje nedjeljnog "Ljetnog turnira", na kojem je došao do drugu uzastopne titule i četvrte u karijeri.

Borac pravog imena Daiki Nakamura, također će postati prvi borac rođen u Japanu koji je dosegnuo ovu razinu u posljednjih sedam godina. Šest od posljednjih sedam "yokozuna" rođeno je u Mongoliji.

"Budi se osjećaj postignuća. Još to možda ne shvaćam u potpunosti, ali siguran sam da će me to obuzeti u trenutku kad prvi put obučem uže", izjavio je Onosato referirajući se na tradicionalnu odjeću koju nose "yokozune".

Promocija Hoshoryua u "yokozunu" u siječnju spriječila je da sumo prvi put u više od 30 godina ostane bez ijednog borca s najvišim rangom.