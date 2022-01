Novi trener Slovenac Okorn prekinuo Cibonin crni niz od sedam poraza

Odigravši vrlo efikasnu posljednju četvrtinu (28:17) u kojoj su zabili pet trica (Nakić 2, Vildoza 2, Radovčić 1), košarkaši Cibone nadigrali su podgorički SC Derby (90:75) i izborili svoju šestu pobjedu u ABA ligi (6-10) u kojoj sada dijele deveto mjesto.

A i prekinuli su cibosi crni niz od čak sedam uzastopnih poraza u ovom natjecanju. Nije to još dovoljno da bi bili posve sigurni u ostanak, no nakon ovoga će sigurno mirnije spavati.

- Bilo nam je jako važno prekinuti taj niz i osnažiti samopuzdanje. Puno se priča o borbi za ostanak, a tablica nikad ne laže, pa sam se zbog važnosti utakmice zatvorio u rotaciju sa osam igrača. Ušli smo u susret da ga dobijemo, pa makar to učinili sa samo pet igrača. Govorio sam momcima da čekaju trenutak u kojem će slomiti suparnika i on se dogodio u posljednoj četvrtini. No, nisam zadovoljan kako smo odigrali posljednje četiri minute kada smo imali "plus 12" i trebali smo "zapakirati" utakmicu a ne dozvoliti gostima da se vrate u priliku - izjavio je Cibonin novi trener Gašper Okorn kojem je ovo bila prva regionalna pobjeda na čelu momčadi koju je tek preuzeo.

A za nju su, po valorizaciji učinka, igrački najzaslužniji Argentinac Vildoza (18 koševa) i BiH reprezentativac Gegić (18) koji su pak u Nakiću (15), Reuversu (13) i Radovčiću (11) imali kvalitetne partnere a istaknuti valja i sedam Gnjidićevih asistencija. Na suparničkoj strani prednjačili su BiH reprezentativac Kamenjaš (20 koševa) i dva Amerikanca Neal (16) i Magee (12).

- Pred nama je još deset utakmica i ja ne želim računati koliko će nam pobjeda trebati da ostanemo u Prvoj ABA ligi. Zapravo, ja želim da mi kod kuće dobijemo Split, Zadar i Borac pa možda da nekoga i iznenadimo i da gledamo prema nečemu više od gole borbe za ostanak - kazao je Okorn koji je ponešto dodao i o formaciji sa tri razigravača (Gnjidić, Radovčić, Vildoza).

- Imamo u sastavu dosta razigravača, a i Gegić može s loptom, pa je tako ispalo. Uvijek je dobro pokušati nešto novo.

Možda ne bi bilo loše kada bismo Vildozu, koji je zabio četiri trice, više gledali na šuterskoj poziciji.

- To je u nekom dugoročnom planu, da ga dovedemo u situacije u kojima obrana nije usredotočena na njega pa da tako dobije prednost i napada. No, problem je što će nam za takvo što trebati vremena i treninga, a čeka nas puno utakmica i manje treninga.

Prije no što je krenuo na počinak, novi Cibonin trener imao je potrebu pohvaliti svoje suradnike:

- Nisam ni tjedan dana u Zagrebu i zato se moram zahvaliti pomoćnicima Krasiću i Bagariću, našem kondicijskom treneru, fizioterapeutu i tim menadžeru za svu pomoć koju su mi pružili u ovom tjednu pa sam ja sve ovo lakše odradio. Hvala im puno, čovjeku puno znači kada ga tako novi suradnici prihvate.