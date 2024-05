U zemlji svjetskih prvaka naslov obranili vaterpolisti splitskog Jadrana

Vaterpolisti Jadrana novi su (stari) klupski prvaci Hrvatske zemlje svjetskih prvaka. I u trećoj utakmici finala doigravanja, jadranaši su pobijedili jugaše (11:8) te tako obranili naslov izboren lani protiv istog suparnika.

Za razliku od prošle godine, kada je prvaka odlučivala majstorica (peta utakmica), ove godine smo prvaka dobili kroz tri finalna okršaja. A vaterpolisti Juga kao da su se odveć istrošili osvajanjem Eurokupa pa su u ovoj finalnoj seriji bili uočljivo slabiji sudionik.

Na svom poljudskom plivalištu, temeljno vodstvo Splićani su stekli zahvaljujući jednom Dubrovčaninu. Naime, čak četiri od sedam prvih pogodaka postigao je dugogodišnji prvotimac Juga Loren Fatović. Nakon dva pogotka iz peteraca, Jerko Marinić Kragić zabio je svoj treći pogodak u vrlo važnom trenutku (za 9:6).

Na koncu je za domaćine, svojom zlatnom ljevicom, posao završio Konstantin Harkov koji je postigao dva posljednja pogotka svoje momčad a sva tri pogotka zabio je s jednakim brojem igrača, bez brojčane sva svoja tri pogotka zabio iz napada s jednakim brojem igrača.

A o toj propusnosti Jugove obrane govorio je i dvostruki strijelac, kapetan, Maro Joković, najtrofejniji hrvatski aktivni vaterpolist:

- Naša energija i koncentracija u cijeloj seriji nisu bile na razini da bi se dobio Jadran. Naši padovi su bili takvi da se iz njih nismo mogli izvući.

U tri utakmice pokazali su da su kvalitetniji u ovom dijelu sezone. Nama ostaje žaliti što nismo pokazali više htijenja i želje da produžimo seriju, da dovedemo četvrtu utakmicu u Dubrovnik. Nemam više ništa pametno za reći osim čestitati Jadranu na naslovu kojeg je osvojio sasvim zasluženo.

Slično je zborio i, u ovoj utakmici najbolji strijelac Juga, Franko Lazić (3):

- Nismo odigrali kako znamo, nismo pokazali što možemo, počevši s prvom utakmicom finalne serije. Sve u svemu, bilo je to loše no Jadranu trebamo čestitati. Kod nas ništa nije štimalo.

No, zato je štimalo u redovima Jadrana koji je u vrataru Ivanu Marceliću, koji je u finalnoj seriji imao 32 obrane, imao veliki oslonac.

- Obraniti naslov je teže i slađe jer te cijelu sezonu svi gledaju kao lovinu. No, imali smo dovoljno pojedinačne kvalitete koju smo pretočili u momčadsku igru koja je za klasu bila bolja od Jugove.

Najbolji strijelac tri finalne utakmice jest Loren Fatović koji je u prvoj zabio tri, u drugoj pet a u četvrtoj četiri pogotka nakon čega je kazao:

- Nakon što smo u polufinalu izgubili jednu utakmicu od Mladosti malo tko je očekivao da ćemo osvojiti naslov a kamoli da ćemo do njega stići sa 3-0. No, nametnuli smo se agresivnošću u obrani i zajedništvom a moramo skinuti kapu i našem vrataru Marceliću. U ove tri utakmice, iza koje neće biti repova, pokazali smo da smo najbolji. No, već za tjedan dana počinju nam pripreme reprezentacije pa je vrijeme da se malo odmorimo.

Ako ćemo, kao neutralni promatrači, mi žaliti za time što i ovogodišnji finale nije trajao pet utakmica, skraćena finalna serija vjerojatno odgovara izborniku Ivici Tucku jer će reprezentativci iz ova dva kluba imati dvije utakmice potrošnje manje.