Poznat je prvi finalist najjače lige na svijetu: Celticsi sada mogu postati najveći u povijesti

Košarkaši Bostona prvi su finalisti ovosezonskog NBA doigravanja, s maksimalnih 4-0 Boston je u finalu Istočne konferencije bio bolji od Indiane. U četvrtom ogledu, u Indianapolisu, Boston je pobijedio 105-102 te je izborio finale gdje će loviti 18. rekordnu NBA titulu. Posljednji put u velikom NBA finalu Boston je bio prije dvije godine kada je poražen od Golden Statea. Ovaj put Boston u finalu čeka boljeg iz ogleda Dallasa i Minnesote gdje Dallas ima sigurnih 3-0.

Indiana i Boston su odigrali novu neizvjesnu utakmicu u kojoj je opet Boston bio kvalitetniji u ključnim trenucima susreta. Veći dio drugog poluvremena vodio je domaćin. Imala je Indiana +8 razlike šest minuta prije kraja, a vodila je i 102-98 na ulazu u posljednje tri i pol minute.

