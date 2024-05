Panathinaikos detronizirao kraljevski klub iz Madrida, Hezonja krivio sebe

Pred 14.500 tisuća gledatelja u berlinskoj Uber Areni, košarkaši Panathinaikosa doveli su do delirijuma svojih 9000 navijača. U srazu klubova koji zajedno imaju 17 naslova prvaka Europe, atenski zeleni pobijedili su Real 95:80 i po sedmi put postali prvaci Europe.

Nakon što ga čak 12 godina nije bilo na završnom turniru, Panathinaikos je onemogućio Realu da izbori 12. naslov. A turski trener Ergin Ataman, dvostruki prvak s Efesom, pokazao je da prvakom Europe može postati i s klubom koji nije turski. A on je naslov posvetio pokojnom ocu bez kojeg je ostao prije nešto više od mjesec dana.

A osvete se pak nauživao razigravač Kostas Sloukas (24 koša) koji je lani izgubio finale od Reala u majici Olympiakosa a ovaj put je uzvratio punom mjerom. Uz njega blistali su i Amerikanac Nunn (21 koš) i francuski centar Lessort (17 koševa).

I u ovu utakmicu, baš kao i u polufinale, realovci su ušli furiozno pa su u prvoj četvrtini zabili čak 36 koševa (36:25). Srećom po atenske zelene, Realova obrana nije bila ni blizu toliko dobra koliko i njihov napad pa se na veliki odmor otišlo sa samo pet koševa prednosti Madriđana. A to je za Panathinakos bila premija jer su igrači Ergina Atamana u 12. minuti zaostajali čak 14 koševa.

- U utakmicu smo ušli s mlakom obranom koju smo u drugoj četvrtini znatno popravili. Osvajali smo lopte i kontrirali. U nastavak moramo ući s agresivnom obranom - kazivao je uoči drugog poluvremena trener Atenjana Ergin Ataman.

A evo što je, prije drugih 20 minuta, kazao Realov trener Chus Mateo koji je, dojma smo, predugo na klupi držao svoje startere. I koji kao da se nije snašao u izboru između niza kvalitetnih igrača koji mu mogu donijeti pobjedu i među kojima je najviše koševa zabio Džanan Musa (15 koševa).

- Moramo bolje dijeliti loptu, ne smijemo statično napadati - kazao je trener Reala.

A da se Realu ne piše dobro moglo se naslutiti početkom treće četvrtine. Hezonja i Musa promašili su otvorene trice a 220 cm visoki centar Tavares napravio je treći prekršaj. U tom se na parket, s tri teretom od tri prekršaja, na teren vratio Nunn i napad Panathinaikosa dobio je novu živost.

Štoviše, upravo je Nunn pogodio tricu za prvo vodstvo Pahathinaikosa (58:56) a realovci su nastavili s, neuspješnom, dalekometnom paljbom pa su trice promašili opet Musa i Hezonja ali i Yabusele i još jednom Hezonja kojemu je to bila peta promašena trica. Na koncu je Hrvat završio susret s po osam koševa i osam skokova te dva asista u najvećoj minutaži (32 minute, šut 3 od 11) među realovcima. Valjda za oproštaj od bijelog dresa jer na košarkaškoj tržnici sve su glasnije priče da Hezi prelazi upravo u Panathinaikos.

Učinkovitost obrane Atenjana oslikavala je i činjenica da su Madriđani za deset minuta treće četvrtine zabili samo sedam koševa. A razlog tome jest i nepostojanje napadačkog "plana B" (recimo igre iz reketa) ako stane vanjski šut a njega u nastavku nije bilo (ukupni šut za tricu Reala bio je 11 od 36).

Inače, s ovim porazom Reala nastavilo se prokletstvo prvaka ligaškog dijela Eurolige koji već godinama nisu osvojili naslov prvaka Europe. Na kraju priče, u miks zoni, Mario Hezonja za poraz je krivio sebe no ovdje je najveći krivac "kapetan fregate" (trener) koji nije uspio pobjednički upravljati napadačkim arsenalom kojeg je posjedovao. Dozvolio je ono na što je sam upozoravao a to je da se napadalo statično i s previše vanjskih šuteva koji nisu ulazili a on kao zapovjednik nije nalazio načina da zakrpa rupu broda koji tone.

A pehar pobjednicima uručio je predsjednik Eurolige Dejan Bodiroga, svojedobno genijalan igrač, nekad prvotimac obaju finalista.

Završni turnir četvorice uživo su pratila i neka poznata hrvatska košarkaška lica kao što su sportski direktor HKS-a Jasmin Repeša, dvostruki klupski prvak Europe Kruno Simon te brazilski izbornik Aleksandar Petrović. A on je u Berlinu dogovarao igrače koji će igrati za selekciju Europe u prigodi rujanske memorijalne utakmice za Dražena Petrović.