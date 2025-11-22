Neporaženi borac prognozira da će meč između Joshue i Paula završiti nokautom

Nekadašnji svjetski prvak Anthony Joshua bori se 19. prosinca u Miamiju protiv YouTube zvijezde Jakea Paula.

Problematično dijete je nedavno trebao imati meč protiv WBA-ova prvaka lake kategorije Gervonte Davisa, ali je Tank optužen za obiteljsko nasilje i borba je otkazana, piše Croring.

Paul je posljednji meč imao u lipnju kada je jednoglasnom odlukom sudaca svladao bivšeg WBC-ovog prvaka srednje kategorije Julija Césara Cháveza Jr.-a.

A Anthonyju Joshui to će biti prva borba nakon više od godinu dana pauze. Britanac je posljednji meč imao u lani u rujnu kada je nokautom izgubio protiv Daniela Duboisa.

Neporaženi američki borac David Benavidez je nedavno podijelio svoja razmišljanja o nadolazećem dvoboju teške kategorije između Anthonyja Joshue i Jakea Paula.

– Sto posto poštujem Jakea Paula, ali to je za njega opasna borba. Vjerojatno će ga AJ nokautirati. Ne želim da to ispadne kao da nekoga mrzim, ali Anthony Joshua je Anthony Joshua – rekao je David Benavidez i dodao:

– On je višestruki prvak i osvajač olimpijske zlatne medalje. Posljednji put kada je netko bez mnogo boksačkog iskustva ušao u ring protiv njega bio Francis Ngannou. Svi smo vidjeli što mu se dogodilo.

Aktualni WBC-ov prvak poluteške kategorije David Benavidez ovog vikenda u Rijadu brani pojas protiv Anthonyja Yardea.