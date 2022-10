Najneobičniji transfer: Kako je reprezentativac BiH završio u Bilbau

Kenan Kodro (29) najbolji je strijelac MOL Fehervara otkako je krenula sezona mađarskog prvenstva. Klub, u kojem igra i bivši dinamovac Lirim Kastrati, predvodi sa šest pogodaka u 12 ligaških kola i tako nastavlja njegovati dobru formu iz prijašnje natjecateljske godine, kada je sveukupno zabio 15 golova.

A u susjedstvo je u ljeto 2021. stigao nakon epizode u – Athleticu. Da, Bilbau, članu La Lige koji je u svijetu poznat po rijetko viđenoj tradicijskoj politici dovođenja pojačanja kroz prijelazne rokove. Naime, Baski već 110 godina njeguju nepisano pravilo da klub može potpisati samo igrače koji su ili rođeni u regiji ili su nogometne vještine razvijali u baskijskom klubu.

Okosnicu, pogađate, stoga čine gotovo isključivo nogometaši španjolskog državljanstva. Tako je jedini 'stranac' u momčadi trenutno Iñaki Williams, dečko koji se rodio u Bilbau i još 2016. debitirao za reprezentaciju Španjolske, da bi uoči Svjetskog prvenstva u Kataru promijenio nacionalni dres i na predstojećem Mundijalu odlučio predstavljati Ganu, odakle vuče korijene.

Njegov brat Nico također je sada obukao dres reprezentacije, odlučio se za Furiju, i to prije mjesec dana premijernim nastupom u Ligi nacija.

Jedan od takvih 'stranaca' je i Kenan Kodro, reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji je, zanimljivo, ispunio oba uvjeta u očima kluba – rođen je u Baskiji, u Donostia-San Sebastinu, i kao mlad je trenirao za klub iz regije, Real Sociedad.

Krenuo je u lokalnom Antiguoku, da bi se kroz mlađe kategorije Sociedada probijao sve do 2014., kada je iz rezervi prešao u redove Osasune. Tri uspješne godine, tijekom kojih je postigao 15 zgoditaka, osigurale su mu mjesto u reprezentaciji BiH, za koju je debitirao u proljeće 2017., kao i transfer u Mainz za 1.75 milijuna eura.

Nijemci ga, međutim, nisu puno koristili i završio je na posudbi u švicarskom Grasshoppersu. Realizirao je, potom, transfer u Kopenhagen, a šest mjeseci kasnije, u siječnju 2019., javili su se iz klupskih prostorija San Mamesa. Napadača su za 900 tisuća eura doveli kao zamjenu koja će povremeno ulaziti s klupe i tijekom 27 je službenih nastupa zabio četiri pogotka.

