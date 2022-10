Griezmann navijačima Atletica: Žao mi je što sam otišao u Barcu

Atletico Madrid u subotu je minimalno slavio na gostovanju kod Athletic Bilbaa i trenutno drži treće mjesto tablice s 19 bodova, koliko ima i Real Sociedad.

Jedini pogodak na susret zabio je bivši napadač Barce Antoine Griezmann, koji je bio precizan u 47. minuti. Francuski reprezentativac tako se po treći put u tekućoj sezoni upisao u strijelce i pokazao koliko se dobro osjeća u klubu čiji je dres prvo nosio između 2014. do 2019., vrativši se u španjolsku prijestolnicu nakon neuspješnog mandata na Nou Campu.

Toliko da se nakon utakmice navijačima Atletica odlučio ispričati za transfer u Barcelonu prije tri godine. Prvo je prokomentirao sami susret u Bilbau.

- Promašio sam penal u Bruggeu, a zatim sam imao dosta prilika u uzvratu. Želio sam zabiti, stvarno sam želio pomoći momčadi zabijanjem. Činjenica da nisam mogao započeti na početku sezone bila je frustrirajuća, ali sam pokušao pomoći momčadi najbolje što sam mogao, bilo kao zamjena ili kao starter. Sutra ću biti sretan jer će me djeca pitati jesam li zabio gol, a ja im mogu reći da jesam – istaknuo je.

Foto: AlterPhotos/ABACA/ABACA Atletico de Madrid's new player Antoine Griezmann during his official presentation ob October 10, 2022 in Madrid, Spain. Antoine Griezmann completes his transfer from Barcelona to Atletico Madrid on Sunday. The French man signed a deal with his Atletico Madrid till 2026. Barcelona chief has confirmed that Griezmann has departed the club for a 17.5 million euro fee. The French man has been with Diego Simeone’s side since the last year on a loan deal. Photo by Atletico de Madrid/Pool/AterPhotos/ABACAPRESS.COM Photo: AlterPhotos/ABACA/ABACA

Njegov povratak u Atletico nedavno je postao služben. Obratio se, stoga, navijačima.

- Vrlo sam ponosan na to što sam mogao potpisati i ponovno u potpunosti postati sportaš. Na kraju, ispričavam se. Znam da ljudi to žele čuti iz mog glasa: ispričavam se za štetu koju sam možda nanio ljudima. Ali najveći oprost tražim na terenu, dajući sve za momčad u ovakvim noćima. Na pravom smo putu – zaključio je.

Griezmann je formalno još uvijek igrač Barcelone na posudbi na Metropolitanu, ali po završetku iste na ljeto više neće imati veze s Culerima.

