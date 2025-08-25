Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 56
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVI POREDAK

Najbolje plasirani hrvatski tenisač je na 62. mjestu ATP ljestvice

Varaždin: Davis Cup, meč Marin Čilić - Zizou Bergs
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
25.08.2025.
u 11:08

Borna Ćorić, koji je svoj nastup na US Openu jučer zvršio u prvom kolu, pao je također jedno mjesto i sada je 105, tenisač svijeta.

Hrvatski tenisač Marin Čilić je pao jedno mjesto na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada, uoči svog prvog meča na zadnjem Grand Slam turniru sezone protiv Kazahstanca Alexandera Bublika zauzima 62. poziciju.  

Borna Ćorić, koji je svoj nastup na US Openu jučer zvršio u prvom kolu, pao je također jedno mjesto i sada je 105, tenisač svijeta. Dino Prižmić je zadržao svoju 124.poziciju, dok su Borna Gojo i Matej Dodig naporedovali. Gojo se popeo sa 213. na 209. poziciju, a Dodig sa 268. na 248.

Na vrhu ljestvice nema promjena. Prvi je Talijan Jannik Sinner, drugi je Španjolac Carlos Alcaraz, a treći Nijemac Alexander Zverev.

ATP ljestvica, 25. kolovoza:

1.(1) Jannik Sinner (Ita) 11.480
2.(2) Carlos Alcaraz (Špa) 9.590
3.(3) Alexander Zverev (Njem) 6.230
4.(4) Taylor Fritz (SAD) 5.575
5.(5) Jack Draper (VBr) 4.440
6.(6) Ben Shelton (SAD) 4.280
7.(7) Novak Đoković (Srb) 4.130
8.(8) Alex de Minaur (Aus) 3.545
9.(9) Karen Hačanov (Rus) 3.240
10.(10) Lorenzo Musetti (Ita) 3.205
...
62.(61) MARIN ČILIĆ (HRV) 922
105.(104) BORNA ĆORIĆ (HRV) 595
124.(124) DINO PRIŽMIĆ (HRV) 514
209.(213) BORNA GOJO (HRV) 258
248.(268) MATEJ DODIG (HRV) 222

Zvonimir Boban kandidirao se za novog predsjednika Dinama! Evo kada su izbori u Maksimiru
Ključne riječi
Borna Ćorić Marin Čilić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Borna Ćorić
5
JOŠ JEDAN PORAZ U 1. KOLU

Utučeni Ćorić u New Yorku: Realno nisam više taj koji sam bio, vidjet ću koliko ovo još ima smisla...

- Apsolutno ne mislim igrati tenis sa 38 godina, dao sam si "deadline". Moram "hendlati" ozljede iz dana u dan, s tabletama, injekcijama....  Živim čisto, ne izlazim, ne pijem ili dva puta godišnje sa napijem. Ne mislim da mogu bolje od ovoga, utučeno priča Borna Ćorić, koji je komentirao i smjenu izbornika u Davis Cup reprezentaciji: Bivši izbornik nije imao moju podršku, prvi sam mu to rekao u Zadru, i da bih htio da to bude netko drugi. Ono što mogu reći sigurno - da nisam sam bio u tome.

Učitaj još