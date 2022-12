Nagradu za sportašicu godine dobile tri Hrvatice. Sandra: Ja sam protiv, to je razvodnjavanje uspjeha!

Kada se pročulo da europski prvak u bacanju kugle Filip Mihaljević neće doći preuzeti najveće priznanje u karijeri iz zasad neobjašnjenih razloga, organizatori velike svečanosti Hrvatskog olimpijskog odbora počeli su strahovati hoće li se pojaviti Sandra Perković. No najveća hrvatska sportašica današnjice došla je po svoju nagradu bez obzira na to što ju je ovaj put morala podijeliti s još dvije sportašice, dvije svjetske prvakinje, Barbarom Matić i Lenom Stojković.



S obzirom na to da je postala europska prvakinja šesti put zaredom, što nikad nije pošlo za rukom ni jednom atletičaru i atletičarki, i da je u 2022. i svjetska doprvakinja, po nekima je bilo elemenata da Sandra sama bude sportašica godine, bez dijeljenja prijestolja.